Смертельное ДТП на Киевщине: водитель сбил детей на самокате, погиб 10-летний мальчик (фото)

В воскресенье вечером, в селе Гатное Фастовского района произошла смертельная авария. В результате ДТП с автомобилем погиб ребенок, который передвигался по улице Чумацкой на электросамокате.

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке со второстепенной улицей Трояндова совершил столкновение с электросамокатом, на котором двигались двое малолетних. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, а другой 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель сбил детей на электросамокате Фото: Национальная полиция

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Відео дня

В сети появились кадры смертельного ДТП, зафиксированные камерами наблюдения. Дети пересекали перекресток, когда их на скорости снесла машина.

Напомним, в марте в ДТП погиб популярный украинский эколог Владимир Борейко. Авария произошла вблизи поселка Яхны Мироновской территориальной общины Обуховского района.

Также в марте в аварию попал украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула. Инцидент произошел недалеко от его дома, когда мужчина ехал вместе с дочерью Аделиной в детский сад.