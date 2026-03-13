В Киевской области в ДТП погиб известный украинский эколог Владимир Борейко: подробности

13 марта, стало известно, что популярный украинский эколог Владимир Борейко погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Его жена и журналистка Ольга Мусафирова на своей странице в Facebook сообщила о потере мужа и попросила отнестись с пониманием и не звонить ей в это трудное время. Она добавила, что информацию о времени и месте захоронения семья сообщит позже.

Издание "Главком" пишет, что авария могла произойти вблизи поселка Яхны Мироновской территориальной общины Обуховского района. Правоохранители Киевской области сообщают, что 12 марта на автодороге Киев-Знаменка легковой автомобиль Renault Kangoo под управлением 60-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, которым управлял 46-летний мужчина.

ДТП на Киевщине

В результате ДТП водитель и 67-летний пассажир Renault Kangoo погибли на месте происшествия. В конце концов, следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Владимир Борейко — что о нем известно

Как говорится в открытых источниках, Владимир Борейко был известным украинским экологом, защитником природы и зоозащитником. Он возглавлял общественную организацию "Киевский эколого-культурный центр" и одновременно был главным редактором Гуманитарно-экологического журнала. Кроме того, эколог активно отстаивал охрану окружающей среды, в частности инициировал запрет весенней и коммерческой охоты, защиту редких растений и животных, а также выступал против использования капканов и вредных химических веществ в природе.

Под его руководством были созданы сотни объектов природно-заповедного фонда, проведены многочисленные природоохранные семинары и конференции, а также выиграны десятки судебных дел в защиту природы. Более того, он был одним из инициаторов всеукраинских кампаний по защите древних деревьев, волков, дельфинов и других видов, находящихся под угрозой исчезновения, и одновременно автором более 200 книг и более 700 научных статей по экологии, природоохране и зоозащите.

Также Борейко активно пропагандировал этическое отношение к природе и внедрение экологического образования в школах и высших учебных заведениях. За значительный вклад в развитие природоохранного дела он был удостоен звания "Заслуженный природоохранник Украины".

