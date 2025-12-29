Смертельное ДТП в Киеве: военный врезался в семейное авто, погибла мать двоих детей (фото)

Днем 27 декабря военный "грубо нарушил" правила дорожного движения за рулем внедорожника и влетел в легковое авто, которое остановилось на светофоре. Пострадали малолетние дети, а их мать погибла на месте аварии.

Авария произошла на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в городе Киеве. В машине, которая остановилась из-за красного сигнала светофора, находилась семья — мать с двумя малолетними дочерьми и их тетя. Деталями 29 декабря поделились в Государственном бюро расследований.

Семья направлялась на праздники к родным. Однако когда водитель остановилась на перекрестке, а авто на большой скорости врезался внедорожник. За рулем сидел военнослужащий, который, по данным следствия, грубо нарушил ПДД.

"Из-за столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сиденье, от полученных травм погибла на месте происшествия. Двух ее малолетних дочерей с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали. По словам врачей, угрозы их жизни нет", — передали в ГБР.

Відео дня

Вероятно, фото машины, которой управлял военный Фото: ГБР Вероятно, фото машины, в которой находилась семья Фото: ГБР

Правоохранители возбудили дело о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель человека. За это может грозить до пяти лет заключения.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", — добавили в бюро.

Напомним, 28 декабря в соцсетях сообщили, что в столичном метро произошла резня. Отмечалось, что неизвестный в неадекватном состоянии "порезал лицо мужчине".

По данным полиции, инцидент на станции "Контрактовая площадь" произошел еще вечером 25 декабря. Правоохранители установили, чтомежду пассажирами возник внезапный конфликт, который перерос в потасовку. 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом, один из них получил ранения лица, другой — руки. Нападавшего задержали, а пострадавших госпитализировали.