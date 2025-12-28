Полиция задержала нападавшего, который устроил резню в киевском метро (фото)

Событие произошло недавно на станции метрополитена "Контрактовая площадь". Злоумышленник может получить до семи лет лишения свободы.

В четверг вечером, 25 декабря, на платформе подземки между пассажирами возник внезапный конфликт, который перерос в потасовку. Об этом сообщает полиция Киева.

Во время схватки 35-летний киевлянин ударил двух мужчин ножом. Один из пострадавших получил резаную рану лица, а другой — ранение руки.

Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшего правоохранители задержали на месте происшествия.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Из-за жестокости кадров редакция не публикует видео данного инцидента на сайте, но его можно посмотреть на нашем Telegram-канале.

Напомним, что ночью 20 декабря, во время комендантского часа в центре Киева вблизи Бессарабской площади произошла массовая стычка между двумя компаниями, которая переросла в драку и стрельбу.

Фокус писал о мужчине, который поджег отделение Укрпочты в Киеве. Когда его задержали, он сказал, что сделал это якобы по заданию Службы безопасности Украины.

Также напомним о стрельбе в баре, которую в октябре устроил 30-летний житель столицы. Во время конфликта с посетителем мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.