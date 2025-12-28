Поліція затримала нападника, який влаштував різанину у київському метро (фото)

Подія відбулась нещодавно на станції метрополітену "Контрактова площа". Зловмисник може отримати до семи років позбавлення волі.

У четвер ввечері, 25 грудня, на платформі підземки між пасажирами виник раптовий конфлікт, який переріс у штовханину. Про це повідомляє поліція Києва.

Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем. Один з постраждалих отримав різану рану обличчя, а інший — поранення руки.

Потерпілих було госпіталізовано. Нападника правоохоронці затримали на місці події.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Через жорстокість кадрів редакція не публікує відео даного інциденту на сайті, але його можна подивитися на нашому Telegram-каналі.

Відео дня

