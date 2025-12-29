Смертельна ДТП у Києві: військовий врізався в сімейне авто, загинула мати двох дітей (фото)

Вдень 27 грудня військовий "грубо порушив" правила дорожнього руху за кермом позашляховика і влетів у легкове авто, яке зупинилось на світлофорі. Постраждали малолітні діти, а їхня мати загинула на місці аварії.

Аварія сталася на перехресті вулиць Академіка Заболотного та Івана Сірка у місті Києві. У машині, яка зупинилася через червоний сигнал світлофора, перебувала родина — мати з двома малолітніми доньками та їхня тітка. Деталями 29 грудня поділились у Державному бюро розслідувань.

Родина прямувала на свята до рідних. Однак коли водійка зупинилась на перехресті, а авто на великій швидкості врізався позашляховик. За кермом сидів військовослужбовець, який, за даними слідства, грубо порушив ПДР.

"Через зіткнення жінка, яка перебувала на пасажирському сидінні, від отриманих травм загинула на місці події. Двох її малолітніх доньок із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає", — передали у ДБР.

Ймовірно, фото машини, якою кермував військовий Фото: ДБР Ймовірно, фото автівки, в якій перебувала родина Фото: ДБР

Правоохоронці порушили справу про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людини. За це може загрожувати до п'яти років ув'язнення.

"Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", — додали у бюро.

