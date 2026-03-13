На Київщині в ДТП загинув відомий український еколог Володимир Борейко: подробиці

13 березня, стало відомо, що популярний український еколог Володимир Борейко загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Його дружина та журналістка Ольга Мусафирова на своїй сторінці у Facebook повідомила про втрату чоловіка та попросила поставитися з розумінням і не телефонувати їй у цей важкий час. Вона додала, що інформацію про час і місце поховання родина повідомить пізніше.

Видання "Главком" пише, що аварія могла статися поблизу селища Яхни Миронівської територіальної громади Обухівського району. Правоохоронці Київщини повідомляють, що 12 березня на автодорозі Київ–Знам’янка легковий автомобіль Renault Kangoo під керуванням 60-річного водія виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем Scania, яким керував 46-річний чоловік.

ДТП на Київщині Фото: Поліція Київщини

Внаслідок ДТП водій та 67-річний пасажир Renault Kangoo загинули на місці події. Зрештою, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб.

Володимир Борейко — що про нього відомо

Як йдеться у відкритих джерелах, Володимир Борейко був відомим українським екологом, природоохоронцем і зоозахисником. Він очолював громадську організацію "Київський еколого-культурний центр" та водночас був головним редактором Гуманітарно-екологічного журналу. Крім того, еколог активно відстоював охорону навколишнього середовища, зокрема ініціював заборону весняного та комерційного полювання, захист рідкісних рослин і тварин, а також виступав проти використання капканів та шкідливих хімічних речовин у природі.

Під його керівництвом було створено сотні об’єктів природно-заповідного фонду, проведено численні природоохоронні семінари та конференції, а також виграно десятки судових справ на захист природи. Ба більше, він був одним із ініціаторів всеукраїнських кампаній із захисту стародавніх дерев, вовків, дельфінів та інших видів, що перебувають під загрозою зникнення, і водночас автором понад 200 книг та понад 700 наукових статей з екології, природоохорони та зоозахисту.

Також Борейко активно пропагував етичне ставлення до природи та впровадження екологічної освіти у школах і вищих навчальних закладах. За значний внесок у розвиток природоохоронної справи він був удостоєний звання "Заслужений природоохоронець України".

Нагадаємо, що у липні 2025 року народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Івано-Франківській області. Під час руху на своєму мотоциклі Harley-Davidson він зіткнувся з трактором, який їхав у попутному напрямку, і помер під час транспортування до лікарні.

Також Фокус писав, що 27 грудня 2025 року військовослужбовець, грубо порушивши правила дорожнього руху за кермом позашляховика, зіткнувся з легковим автомобілем на світлофорі в Києві, унаслідок чого загинула мати двох малолітніх дітей. Натомість постраждавших дівчаток госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.