Смертельна ДТП на Київщині: водій збив дітей на самокаті, загинув 10-річний хлопчик (фото)

У неділю ввечері, у селі Гатне Фастівського району сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП з автомобілем загинула дитина, яка пересувалася по вулиці Чумацькій на електросамокаті.

Встановлено, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з другорядною вулицею Трояндова здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому рухалися двоє малолітніх. Про це повідомляє поліція Київщини.

Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, а інший 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу.

Водій збив дітей на електросамокаті Фото: Національна поліція

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У мережі з'явилися кадри смертельної ДТП, зафіксовані камерами спостереження. Діти перетинали перехрестя, коли їх на швидкості знесла автівка.

