Смертельна ДТП на Київщині: водій збив дітей на самокаті, загинув 10-річний хлопчик (фото)
У неділю ввечері, у селі Гатне Фастівського району сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП з автомобілем загинула дитина, яка пересувалася по вулиці Чумацькій на електросамокаті.
Встановлено, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з другорядною вулицею Трояндова здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому рухалися двоє малолітніх. Про це повідомляє поліція Київщини.
Внаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, а інший 8-річний потерпілий отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
У мережі з'явилися кадри смертельної ДТП, зафіксовані камерами спостереження. Діти перетинали перехрестя, коли їх на швидкості знесла автівка.
Нагадаємо, у березні в ДТП загинув популярний український еколог Володимир Борейко. Аварія сталася поблизу селища Яхни Миронівської територіальної громади Обухівського району.
Також у березні в аварію потрапив український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула. Інцидент стався неподалік його дому, коли чоловік їхав разом із донькою Аделіною до дитячого садка.