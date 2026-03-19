Відомий телеведучий потрапив у ДТП в Києві (відео)

Український шоумен і телеведучий Андрій Джеджула опинився в дорожньо-транспортній пригоді. Інцидент стався неподалік його дому, коли він їхав разом із донькою до дитсадка.

Про аварію Джеджула повідомив у своєму Instagram, де також опублікував відео з місця події. У момент зіткнення в автомобілі перебувала його донька Аделіна, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.

"Всі живі та здорові! Дякуючи Богові! Віз Адель у садочок і на розвороті в стоячу мою автівку прилетіло. І по дорогам Донецької, Запорізької області під час гуманітарних місій обійшлося, а неподалік від будинку ні. Емоції зашкалювали", — зазначив Андрій.

За словами ведучого, ділянка дороги, де сталася аварія, є небезпечною і там регулярно трапляються подібні випадки. Він також звернувся до водіїв із застереженням, щоб уникнути подібних ситуацій.

"Я звертаюся до всіх, хто їде через Дарницький міст — весь час там відбуваються такі ж автопригоди. Не ставайте в лівий ряд, а краще їдьте в середньому і в правому. Сподіваюся, що страхова компанія все виплатить швидко", — додав Джеджула.

