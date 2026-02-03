"У день смерті Кузьми": Наталя Могилевська потрапила в ДТП — реакції зірок
Українська співачка Наталія Могилевська 2 лютого потрапила в аварію через ожеледицю у Києві. На інцидент відреагували зірки та шанувальники співачки.
Про аварію артистка повідомила у своєму Instagram. За словами Могилевської, ДТП сталося через складні погодні умови та ожеледицю на дорогах.
"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", — написала співачка.
Артистка закликала водіїв бути максимально уважними на зимових дорогах.
Реакції людей та зірок
Користувачі соцмереж звернули увагу на символічну дату — аварія сталася у роковини загибелі Кузьми Скрябіна. У коментарях багато хто пов’язав те, що все обійшлося без серйозних наслідків, із його ім’ям.
"Прям в день смерті Кузьми, він підставив своє крило, слава Богу, що все обійшлося, вас Кузьма оберіг", — написав один із користувачів.
Інші шанувальники також залишили емоційні повідомлення під дописом артистки.
"Бережи Вас Господь, люба Наталя. Зранку згадую Кузьму і тут таке. Він Ваш янгол-охоронець напевно. Він мені два місяці тому наснився — віщий сон", — поділилася підписниця.
Інша користувачка написала:
"Це якась закодована дата на автомобільні аварії — привіт з того світу від Кузьми. Слава Богу, що тільки авто постраждало…".
Свою підтримку Наталі Могилевській висловила співачка Оля Цибульська, коротко написавши: "Обіймаю".
Також Наталю підтримали шоумен Анатолій Анатоліч та Дядя Жора, залишивши у коментарях смайлики зі словами підтримки.
