"У день смерті Кузьми": Наталя Могилевська потрапила в ДТП — реакції зірок

Українська співачка Наталія Могилевська 2 лютого потрапила в аварію через ожеледицю у Києві. На інцидент відреагували зірки та шанувальники співачки.

Про аварію артистка повідомила у своєму Instagram. За словами Могилевської, ДТП сталося через складні погодні умови та ожеледицю на дорогах.

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", — написала співачка.

Артистка закликала водіїв бути максимально уважними на зимових дорогах.

Реакції людей та зірок

Користувачі соцмереж звернули увагу на символічну дату — аварія сталася у роковини загибелі Кузьми Скрябіна. У коментарях багато хто пов’язав те, що все обійшлося без серйозних наслідків, із його ім’ям.

"Прям в день смерті Кузьми, він підставив своє крило, слава Богу, що все обійшлося, вас Кузьма оберіг", — написав один із користувачів.

Відео дня

Інші шанувальники також залишили емоційні повідомлення під дописом артистки.

"Бережи Вас Господь, люба Наталя. Зранку згадую Кузьму і тут таке. Він Ваш янгол-охоронець напевно. Він мені два місяці тому наснився — віщий сон", — поділилася підписниця.

Інша користувачка написала:

"Це якась закодована дата на автомобільні аварії — привіт з того світу від Кузьми. Слава Богу, що тільки авто постраждало…".

Свою підтримку Наталі Могилевській висловила співачка Оля Цибульська, коротко написавши: "Обіймаю".

Також Наталю підтримали шоумен Анатолій Анатоліч та Дядя Жора, залишивши у коментарях смайлики зі словами підтримки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

11 років тому у ДТП загинув Кузьма Скрябін: як живуть його дружина, донька та батько.

Дочка співака в роковини смерті батька показала архівні фото.

Крім того, у вересні 2025 року на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі. Однак скульптура сподобалась далеко не всім.