Донька Скрябіна в роковини смерті батька показала архівні фото: "Такий біль"

Барбара Кузьменко | Фото: Instagram

Донька покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Барбара присвятила знаментому батьку допис, у якому публічно вшанувала його пам'ять в 11-ті роковини смерті.

Дівчина опублікувала в Instagram архівне фото з музикантом. Рівно 11 років тому його не стало. Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч.

Донька Скрябіна звернулася до батька

На архівному фото Кузьма разом з єдиною донькою позував у Каліфорнії на фоні голлівудських пагорбів. Барбара зізналася, що скільки б років не пройшло, біль від втрати ніколи не пройде.

"Стільки років минуло… А такий біль ніколи не зменшиться… Вірю, що ти завжди зі мною", — звернулася до батька дівчина.

Фото: Instagram

Ба більше, Барбара поділилась кадром співака з дружиною Світланою. Фото було зроблене також під час подорожі США. Подружжя, ймовірно після шопінгу в руках тримало пакети.

"Мої найкращі. У дитинстві ми об'їздили більше, ніж півсвіту разом. Спогади, які завжди будуть зі мною", — написала Барбара.

Фото: Instagram

