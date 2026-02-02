Донька Скрябіна в роковини смерті батька показала архівні фото: "Такий біль"

Донька покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Барбара присвятила знаментому батьку допис, у якому публічно вшанувала його пам'ять в 11-ті роковини смерті.

Дівчина опублікувала в Instagram архівне фото з музикантом. Рівно 11 років тому його не стало. Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч.

Донька Скрябіна звернулася до батька

На архівному фото Кузьма разом з єдиною донькою позував у Каліфорнії на фоні голлівудських пагорбів. Барбара зізналася, що скільки б років не пройшло, біль від втрати ніколи не пройде.

"Стільки років минуло… А такий біль ніколи не зменшиться… Вірю, що ти завжди зі мною", — звернулася до батька дівчина.

Кузьма Скрябін з донькою Фото: Instagram

Ба більше, Барбара поділилась кадром співака з дружиною Світланою. Фото було зроблене також під час подорожі США. Подружжя, ймовірно після шопінгу в руках тримало пакети.

Відео дня

"Мої найкращі. У дитинстві ми об'їздили більше, ніж півсвіту разом. Спогади, які завжди будуть зі мною", — написала Барбара.

Кузьма Скрябін з дружиною Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У вересні на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі. Однак скульптура сподобалась далеко не всім.

Анатолій Анатоліч показав готель, де співак провів останню ніч.

Крім того, на лейблі Moon Records заперечують, що недоплачували роялті дружині загиблого музиканта.