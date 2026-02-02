Донька Скрябіна в роковини смерті батька показала архівні фото: "Такий біль"
Донька покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Барбара присвятила знаментому батьку допис, у якому публічно вшанувала його пам'ять в 11-ті роковини смерті.
Дівчина опублікувала в Instagram архівне фото з музикантом. Рівно 11 років тому його не стало. Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч.
Донька Скрябіна звернулася до батька
На архівному фото Кузьма разом з єдиною донькою позував у Каліфорнії на фоні голлівудських пагорбів. Барбара зізналася, що скільки б років не пройшло, біль від втрати ніколи не пройде.
"Стільки років минуло… А такий біль ніколи не зменшиться… Вірю, що ти завжди зі мною", — звернулася до батька дівчина.
Ба більше, Барбара поділилась кадром співака з дружиною Світланою. Фото було зроблене також під час подорожі США. Подружжя, ймовірно після шопінгу в руках тримало пакети.
"Мої найкращі. У дитинстві ми об'їздили більше, ніж півсвіту разом. Спогади, які завжди будуть зі мною", — написала Барбара.
