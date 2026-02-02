Поддержите нас UA
Дочь Скрябина в годовщину смерти отца показала архивные фото: "Такая боль"

дочь Скрябина показала архивные фото с ним
Барбара Кузьменко | Фото: Instagram

Дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Барбара посвятила знаменательному отцу сообщение, в котором публично почтила его память в 11-ю годовщину смерти.

Девушка опубликовала в Instagram архивное фото с музыкантом. Ровно 11 лет назад его не стало. Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине. Его машина столкнулась с молоковозом, который двигался на встречу.

Дочь Скрябина обратилась к отцу

На архивном фото Кузьма вместе с единственной дочерью позировал в Калифорнии на фоне голливудских холмов. Барбара призналась, что сколько бы лет ни прошло, боль от потери никогда не пройдет.

"Столько лет прошло... А такая боль никогда не уменьшится... Верю, что ты всегда со мной", — обратилась к отцу девушка.

Кузьма Скрябин с дочерью
Кузьма Скрябин с дочерью
Фото: Instagram

Более того, Барбара поделилась кадром певца с женой Светланой. Фото было сделано также во время путешествия по США. Супруги, вероятно после шопинга в руках держали пакеты.

Відео дня

"Мои лучшие. В детстве мы объездили больше, чем полмира вместе. Воспоминания, которые всегда будут со мной", — написала Барбара.

Кузьма Скрябин с женой
Кузьма Скрябин с женой
Фото: Instagram

