Дочь Скрябина в годовщину смерти отца показала архивные фото: "Такая боль"

Дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Барбара посвятила знаменательному отцу сообщение, в котором публично почтила его память в 11-ю годовщину смерти.

Девушка опубликовала в Instagram архивное фото с музыкантом. Ровно 11 лет назад его не стало. Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине. Его машина столкнулась с молоковозом, который двигался на встречу.

Дочь Скрябина обратилась к отцу

На архивном фото Кузьма вместе с единственной дочерью позировал в Калифорнии на фоне голливудских холмов. Барбара призналась, что сколько бы лет ни прошло, боль от потери никогда не пройдет.

"Столько лет прошло... А такая боль никогда не уменьшится... Верю, что ты всегда со мной", — обратилась к отцу девушка.

Кузьма Скрябин с дочерью Фото: Instagram

Более того, Барбара поделилась кадром певца с женой Светланой. Фото было сделано также во время путешествия по США. Супруги, вероятно после шопинга в руках держали пакеты.

Відео дня

"Мои лучшие. В детстве мы объездили больше, чем полмира вместе. Воспоминания, которые всегда будут со мной", — написала Барбара.

Кузьма Скрябин с женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В сентябре на Житомирщине открыли новый памятник Кузьме. Однако скульптура понравилась далеко не всем.

Анатолий Анатолич показал отель, где певец провел последнюю ночь.

Кроме того, на лейбле Moon Records отрицают, что недоплачивали роялти жене погибшего музыканта.