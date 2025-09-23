На Житомирщине поставили памятник Кузьме Скрябину: люди говорят, что это издевательство (фото)

21 сентября в Коростышеве, что на Житомирщине, торжественно открыли новый памятник известному украинскому музыканту Андрею Кузьменко ("Кузьме"), фронтмену группы "Скрябин". Однако скульптура понравилась далеко не всем.

Постамент из гранита установлен в местном парке культуры и отдыха. Его высота более 3 метров. На пьедестале виднеется надпись — цитата из одной из композиций музыканта, который трагически погиб в ДТП: "Не стесняйся, это твоя земля". Почему скульптура вызвала такой резонанс, — выяснял Фокус.

Автор идеи и исполнитель — художник и скульптор Алексей Марковский. Художник говорит, что в процессе работы представлял Кобзаря. Он реализовал этот творческий проект с согласия городского совета, а открытие приурочили ко Дню города.

Автор идеи и исполнитель — художник и скульптор Алексей Марковский Фото: suspilne.media

Скандал с памятником Кузьме

Когда фотографии памятника разошлись по интернету, пользователи социальных сетей начали делиться впечатлениями — преимущественно негативными: кому-то Кузьма напомнил Горгону Медузу, другим Моцарта или даже мавку.

"У нас что со скульпторами какая-то проблема? Это точно Скрябин, потому что первое впечатление Горгона какая-то";

"На мой профанский взгляд это похоже на русскую "Аленушку";

"Ужасный памятник. Человек при жизни с ярким взглядом, а тут какой-то босурман "прикольный";

"Это пи**ц. Скульптор бухой наверняка был";

"Неужели никто из "открывающих" не увидел, что он ужасен".

Видео с открытием памятника Кузьме собрало на странице "Суспільне. Житомир" более полумиллиона просмотров. Сейчас комментариев от скульптора и местных властей нет.

Постамент вызвал жаркие дискуссии Фото: suspilne.media

