На Житомирщині поставили пам'ятник Кузьмі Скрябіну: люди кажуть, що це знущання (фото)

21 вересня у Коростишеві, що на Житомирщині, урочисто відкрили новий пам'ятник відомому українському музикантові Андрію Кузьменку ("Кузьмі"), фронтмену гурту "Скрябін". Однак скульптура сподобалась далеко не усім.

Постамент з граніту встановлено у місцевому парку культури та відпочинку. Його висота понад 3 метри. На п’єдесталі видніється напис — цитата з однієї з композицій музиканта, який трагічно загинув у ДТП: "Не стидайся, то твоя земля". Чому скульптура викликала такий резонанс, — з'ясовував Фокус.

Автор ідеї та виконавець — художник і скульптор Олексій Марковський. Митець каже, що у процесі роботи уявляв Кобзаря. Він реалізував цей творчий проєкт за згодою міської ради, а відкриття приурочили до Дня міста.

Автор ідеї та виконавець — художник і скульптор Олексій Марковський Фото: suspilne.media

Скандал з пам'ятником Кузьмі

Коли фотографії пам’ятника розійшлись інтернетом, користувачі соціальних мереж почали ділитися враженнями — переважно негативними: комусь Кузьма нагадав Горгону Медузу, іншим Моцарта чи навіть мавку.

"У нас що зі скульпторами якась проблема? Це точно Скрябін, бо перше враження Горгона якась";

"На мій профанський погляд то скидається на росіянську "Альонушку";

"Жахливий пам’ятник. Людина при житті з яскравим поглядом, а тут якийсь босурман "прикольний";

"Це пи**ць. Скульптор бухий напевно був";

"Невже ніхто з "відкриваючих" не побачив, що він жахливий".

Відео з відкриттям пам'ятника Кузьмі зібрало на сторінці "Суспільне. Житомир" понад пів мільйона переглядів. Наразі коментарів від скульптора та місцевої влади немає.

Постамент викликав палкі дискусії Фото: suspilne.media

