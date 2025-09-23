Підтримайте нас RU
На Житомирщині поставили пам'ятник Кузьмі Скрябіну: люди кажуть, що це знущання (фото)

Пам'ятник Кузьмі Скрябіну
На Житомирщині поставили пам'ятник Кузьмі Скрябіну | Фото: suspilne.media

21 вересня у Коростишеві, що на Житомирщині, урочисто відкрили новий пам'ятник відомому українському музикантові Андрію Кузьменку ("Кузьмі"), фронтмену гурту "Скрябін". Однак скульптура сподобалась далеко не усім.

Постамент з граніту встановлено у місцевому парку культури та відпочинку. Його висота понад 3 метри. На п’єдесталі видніється напис — цитата з однієї з композицій музиканта, який трагічно загинув у ДТП: "Не стидайся, то твоя земля". Чому скульптура викликала такий резонанс, — з'ясовував Фокус.

Автор ідеї та виконавець — художник і скульптор Олексій Марковський. Митець каже, що у процесі роботи уявляв Кобзаря. Він реалізував цей творчий проєкт за згодою міської ради, а відкриття приурочили до Дня міста.

Олексій Марковський створис скульптуру Кузьми Скрябіна
Автор ідеї та виконавець — художник і скульптор Олексій Марковський
Фото: suspilne.media

Скандал з пам'ятником Кузьмі

Коли фотографії пам’ятника розійшлись інтернетом, користувачі соціальних мереж почали ділитися враженнями — переважно негативними: комусь Кузьма нагадав Горгону Медузу, іншим Моцарта чи навіть мавку.

  • "У нас що зі скульпторами якась проблема? Це точно Скрябін, бо перше враження Горгона якась";
  • "На мій профанський погляд то скидається на росіянську "Альонушку";
  • "Жахливий пам’ятник. Людина при житті з яскравим поглядом, а тут якийсь босурман "прикольний";
  • "Це пи**ць. Скульптор бухий напевно був";
  • "Невже ніхто з "відкриваючих" не побачив, що він жахливий".

Відео з відкриттям пам'ятника Кузьмі зібрало на сторінці "Суспільне. Житомир" понад пів мільйона переглядів. Наразі коментарів від скульптора та місцевої влади немає.

Постамент Кузьми Скрябіна
Постамент викликав палкі дискусії
Фото: suspilne.media

