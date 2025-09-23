На Житомирщині поставили пам'ятник Кузьмі Скрябіну: люди кажуть, що це знущання (фото)
21 вересня у Коростишеві, що на Житомирщині, урочисто відкрили новий пам'ятник відомому українському музикантові Андрію Кузьменку ("Кузьмі"), фронтмену гурту "Скрябін". Однак скульптура сподобалась далеко не усім.
Постамент з граніту встановлено у місцевому парку культури та відпочинку. Його висота понад 3 метри. На п’єдесталі видніється напис — цитата з однієї з композицій музиканта, який трагічно загинув у ДТП: "Не стидайся, то твоя земля". Чому скульптура викликала такий резонанс, — з'ясовував Фокус.
Автор ідеї та виконавець — художник і скульптор Олексій Марковський. Митець каже, що у процесі роботи уявляв Кобзаря. Він реалізував цей творчий проєкт за згодою міської ради, а відкриття приурочили до Дня міста.
Скандал з пам'ятником Кузьмі
Коли фотографії пам’ятника розійшлись інтернетом, користувачі соціальних мереж почали ділитися враженнями — переважно негативними: комусь Кузьма нагадав Горгону Медузу, іншим Моцарта чи навіть мавку.
- "У нас що зі скульпторами якась проблема? Це точно Скрябін, бо перше враження Горгона якась";
- "На мій профанський погляд то скидається на росіянську "Альонушку";
- "Жахливий пам’ятник. Людина при житті з яскравим поглядом, а тут якийсь босурман "прикольний";
- "Це пи**ць. Скульптор бухий напевно був";
- "Невже ніхто з "відкриваючих" не побачив, що він жахливий".
Відео з відкриттям пам'ятника Кузьмі зібрало на сторінці "Суспільне. Житомир" понад пів мільйона переглядів. Наразі коментарів від скульптора та місцевої влади немає.
