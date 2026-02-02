11 лет назад не стало Кузьмы Скрябина: как живут его жена, дочь и отец (фото)

Легендарный певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) трагически погиб в ДТП 11 лет назад, 2 февраля 2015 года, когда возвращался с выступления в Кривом Роге в Киев. Его машина столкнулась с молоковозом, который двигался на встречу. Память о музыканте живет среди поклонников и его родных.

Фокус в годовщину смерти артиста рассказывает, как живет его семья после трагической утраты. В частности, единственная дочь Андрея вышла замуж и работает врачом.

Дочь Кузьмы Скрябина: что известно

Мария-Барбара — единственный ребенок певца, который родился в браке со Светланой Бабийчук. Девушка работает врачом-дерматологом, косметологом и трихологом в Киеве. В частности, на ее личной странице в Instagram более 19 тысяч подписчиков.

Мария-Барбара Кузьменко Фото: Instagram

Дочь Кузьмы Скрябина уже замужем. Ее мужа зовут Виктор Тур. Они учились в одном университете, но познакомились в сети. Пара поженилась в 2019 году и время от времени делится совместными кадрами с подписчиками.

Мария-Барбара Кузьменко с мужем Фото: Instagram

17 августа в честь дня рождения папы Мария-Барбара опубликовала детскую фотографию, на которой она сидит на коленях у отца, а Кузьма обнимает дочь и улыбается.

"С днем рождения, самый лучший папа", — написала девушка.

Скрябин с дочерью Фото: Instagram

Родители Скрябина

Мама Андрея Ольга Кузьменко умерла в сентябре 2023 года в возрасте 76 лет. Ее жизнь оборвалась из-за тяжелого недуга. После потери единственного сына женщина написала несколько биографических книг о его жизни и говорила, что не верит в случайность ДТП.

Отец же музыканта Виктор Кузьменко признавался, что часто ходит на кладбище к сыну и жене. А сейчас он занимается делом, которое мотивирует его жить дальше.

После смерти Кузьмы Виктор и Ольга начали изготавливать глиняные колокольчики в память о сыне. Когда жена умерла, для Виктора это дело стало отрадой.

Ольга Кузьменко умерла в сентябре 2023 года Фото: Скриншот

Сейчас у Виктора Кузьменко осталась только одна внучка.

"Состояние такое — была растерянность. Я привык всегда, что они со мной, что мы вместе. Мы были очень дружной семьей. Мы с Ольгой Михайловной прожили 57 счастливых лет и 47 с Андрюшей", — говорил Виктор.

Отец Кузьмы Скрябина Фото: Фокус

Вдова Кузьмы

Светлана Кузьменко (в девичестве Бабийчук) — первая и единственная жена артиста. Они познакомились еще в студенческие годы в 90-х.

Светлана — художница и мастерица по росписи по дереву. После смерти любимого женщина начала активно заниматься благотворительностью: она создала фонд имени Кузьмы Скрябина для помощи детским домам, больницам и военным.

За эти годы Светлана не вышла второй раз замуж и не говорила публично о другом мужчине. Впрочем, на вопрос, есть ли у нее кто-то, вдова Скрябина отвечала неоднозначно.

В частности, на показе фильма "Я, Победа и Берлин" женщину спросили, есть ли в ее жизни новая любовь.

"Знает только Бог", — ответила она.

Кузьма Скрябин с женой Фото: Instagram

