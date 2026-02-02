11 років тому не стало Кузьми Скрябіна: як живуть його дружина, донька та батько (фото)

Легендарний співак Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) трагічно загинув у ДТП 11 років тому, 2 лютого 2015 року, коли повертався з виступу у Кривому Розі до Києва. Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч. Пам’ять про музиканта живе серед шанувальників та його рідних.

Фокус у роковини смерті артиста розповідає, як живе його родина після трагічної втрати. Зокрема, єдина донька Андрія вийшла заміж та працює лікаркою.

Донька Кузьми Скрябіна: що відомо

Марія-Барбара — єдина дитина співака, яка народилась у шлюбі з Світланою Бабійчук. Дівчина працює лікаркою-дерматологинею, косметологинею та трихологинею в Києві. Зокрема, на її особистій сторінці в Instagram понад 19 тисяч підписників.

Марія-Барбара Кузьменко Фото: Instagram

Донька Кузьми Скрябіна вже одружена. Її чоловіка звуть Віктор Тур. Вони навчались в одному університеті, але познайомились у мережі. Пара одружилася у 2019 році і часу від часу ділиться спільними кадрами з підписниками.

Марія-Барбара Кузьменко з чоловіком Фото: Instagram

17 серпня в честь дня народження тата Марія-Барбара опублікувала дитячу світлину, на якій вона сидить на колінах у батька, а Кузьма обіймає доньку та усміхається.

"З днем народження, найкращий тато", — написала дівчина.

Скрябін з дочкою Фото: Instagram

Батьки Скрябіна

Мама Андрія Ольга Кузьменко померла у вересні 2023 року у віці 76 років. Її життя обірвалося через важку недугу. Після втрати єдиного сина жінка написала кілька біографічних книжок про його життя і казала, що не вірить у випадковість ДТП.

Батько ж музиканта Віктор Кузьменко зізнавався, що часто ходить на кладовище до сина та дружини. А зараз він займається справою, яка мотивує його жити далі.

Після смерті Кузьми Віктор та Ольга почали виготовляти глиняні дзвіночки в пам’ять про сина. Коли дружина померла, для Віктора ця справа стала відрадою.

Ольга Кузьменко померла у вересні 2023 року Фото: Скріншот

Наразі у Віктора Кузьменка залишилася лише одна онучка.

"Стан такий — була розгубленість. Я звик завжди, що вони зі мною, що ми разом. Ми були дуже дружньою сім’єю. Ми з Ольгою Михайлівною прожили 57 щасливих років і 47 з Андрійком", — казав пан Віктор.

Батько Кузьми Скрябіна Фото: Фокус

Вдова Кузьми

Світлана Кузьменко (в дівоцтві Бабійчук) — перша і єдина дружина артиста. Вони познайомилися ще в студентські роки у 90-х.

Світлана — художниця та майстриня з розпису по дереву. Після смерті коханого жінка почала активно займатися благодійністю: вона створила фонд імені Кузьми Скрябіна для допомоги дитячим будинкам, лікарням та військовим.

За ці роки Світлана не вийшла вдруге заміж та не говорила публічно про іншого чоловіка. Втім, на запитання, чи є у неї хтось, вдова Скрябіна відповідала неоднозначно.

Зокрема, на показі фільму "Я, Побєда і Берлін" жінку запитали, чи є в її житті нове кохання.

"Знає тільки Бог", — відповіла вона.

Кузьма Скрябін з дружиною Фото: Instagram

