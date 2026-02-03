"В день смерти Кузьмы": Наталья Могилевская попала в ДТП — реакции звезд

Украинская певица Наталья Могилевская 2 февраля попала в аварию из-за гололеда в Киеве. На инцидент отреагировали звезды и поклонники певицы.

Об аварии артистка сообщила в своем Instagram. По словам Могилевской, ДТП произошло из-за сложных погодных условий и гололеда на дорогах.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательными на дороге. Всюду гололедица и очень скользко", — написала певица.

Артистка призвала водителей быть максимально внимательными на зимних дорогах.

Реакции людей и звезд

Пользователи соцсетей обратили внимание на символическую дату — авария произошла в годовщину гибели Кузьмы Скрябина. В комментариях многие связали то, что все обошлось без серьезных последствий, с его именем.

"Прям в день смерти Кузьмы, он подставил свое крыло, слава Богу, что все обошлось, вас Кузьма оберег", — написал один из пользователей.

Другие поклонники также оставили эмоциональные сообщения под сообщением артистки.

"Храни Вас Господь, дорогая Наталья. Утром вспоминаю Кузьму и тут такое. Он Ваш ангел-хранитель наверное. Он мне два месяца назад приснился — вещий сон", — поделилась подписчица.

Другая пользовательница написала:

"Это какая-то закодированная дата на автомобильные аварии — привет с того света от Кузьмы. Слава Богу, что только авто пострадало...".

Свою поддержку Наталье Могилевской выразила певица Оля Цибульская, коротко написав: "Обнимаю".

Также Наталью поддержали шоумен Анатолий Анатолич и Дядя Жора, оставив в комментариях смайлики со словами поддержки.

