У ДТП загинула блогерка Анна Жук: суд виніс вирок її чоловіку, який був за кермом

Суд призначив умовний термін Володимиру Більовцову у справі про смертельну ДТП на початку 2025 року, у якій загинула його дружина, відома блогерка Анна Жук.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області виніс вирок у справі смертельної аварії на трасі Київ-Харків. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Чоловіка Анни Жук засудили

Суд визнав водія автомобіля Lexus, 26-річного Володимира Більовцова, винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України).

Володимир одразу визнав свою провину: він перевищив швидкість (близько 117 км/год) і мав можливість уникнути ДТП. З урахуванням щирого каяття, відшкодування шкоди, позитивної характеристики обвинуваченого, відсутності обтяжуючих суд призначив водію 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки та забороною керувати авто на 2 роки.

Крім цього, чоловік має відшкодувати 42,6 тис. грн судових витрат.

Що відомо про загибель Анни Жук

24 січня 2025 року авто блогерки потрапило в ДТП на трасі Київ-Харків. Машиною керував її чоловік Володимир. Блогерка загинула на місці, а її 9-річний син отримав поранення. Водій Lexus врізався у припарковану на узбіччі вантажівку Renault Premium 420.

26 січня з Анною Жук попрощалися в Харкові. На церемонії також зʼявився її чоловік.

