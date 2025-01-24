Відома блогерка загинула у ДТП

Трагічна дорожньо-транспортна пригода на трасі Харків-Київ забрала життя популярної української блогерки Анни Жук (Аннет). В автомобілі, де вона була пасажиркою, сталася аварія під час обгону. Анна померла на місці, а її син зазнав травм. Поліція розпочала розслідування.

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На трасі Харків-Київ трагічно загинула популярна українська блогерка Анна Жук (Аннет). В автомобілі, за кермом якого був її чоловік, сталася аварія під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці, а один з її синів отримав травми. Про це повідомила блогерка Анна Алхім у себе в Інстаграм.

За інформацією Відділу комунікації поліції Полтавщини, 24 січня на трасі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією поліції Полтавської області, близько 08:40 на 209 кілометрі траси автомобіль Lexus зіткнувся з нерухомою вантажівкою Renault Premium, яка знаходилась за межами проїзної частини.

Внаслідок аварії 39-річна жінка-пасажирка Lexus загинула на місці події. Водій позашляховика Lexus (1999 року народження), водій вантажівки та малолітній пасажир Lexus (2015 року народження) отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Слідчі Головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою наразі встановлюють точні обставини та причини трагічної пригоди. Деталі розслідування будуть повідомлені додатково.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема на Instagram, де її підписниками були понад 370 тисяч людей. Анна активно брала участь у проєктах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також часто була гостею інтерв'ю та подкастів.

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