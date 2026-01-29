В ДТП погибла блогерша Анна Жук: суд вынес приговор ее мужу, который был за рулем

Суд назначил условный срок Владимиру Билевцову по делу о смертельном ДТП в начале 2025 года, в котором погибла его жена, известная блогерша Анна Жук.

Лубенский горрайонный суд Полтавской области вынес приговор по делу смертельной аварии на трассе Киев-Харьков. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Мужа Анны Жук осудили

Суд признал водителя автомобиля Lexus, 26-летнего Владимира Билевцова, виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения потерпевших (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Владимир сразу признал свою вину: он превысил скорость (около 117 км/ч) и имел возможность избежать ДТП. С учетом искреннего раскаяния, возмещения ущерба, положительной характеристики обвиняемого, отсутствия отягчающих суд назначил водителю 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и запретом управлять авто на 2 года.

Кроме этого, мужчина должен возместить 42,6 тыс. грн судебных расходов.

Анна Жук и Владимир Билевцов Фото: instagram.com/prosto__dobryi/

Что известно о гибели Анны Жук

24 января 2025 года авто блогерши попало в ДТП на трассе Киев-Харьков. Машиной управлял ее муж Владимир. Блогерша погибла на месте, а ее 9-летний сын получил ранения. Водитель Lexus врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault Premium 420.

26 января с Анной Жук попрощались в Харькове. На церемонии также появился ее муж.

Анна Жук Фото: YouTube

Напомним, Фокус ранее писал, что:

28 января суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову. Его отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога.

Дело о гибели Анны Жук в ДТП в начале 2025 года передали в суд в апреле.

Также Фокус писал об активной гражданской позиции Анны Жук. Блогерша помогала украинским защитникам и воспитывала трех сыновей.