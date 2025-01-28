Муж погибшей блогера Анны Жук взяли под стражу: что известно

Трагедия произошла 24 января на трассе Киев-Харьков. В результате ДТП погибла 39-летняя блогер Анна Жук, а ее 9-летний сын получил тяжелые травмы. Мужу погибшей грозит от трех до восьми лет заключения.

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Во вторник, 28 января, суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову — мужу блогера Анны Жук, которая трагически погибла в ДТП. Его отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщают источники Новости.LIVE.

Как отметил представитель полтавской полиции, суд принял решение о содержании под стражей без возможности залога.

Ранее полиция объявила подозрение Билевцову по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение правил безопасности дорожного движения", что предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Заметим, чтотрагедия произошла 24 января на трассе Киев-Харьков. Во время обгона Владимир Билевцов допустил столкновение с грузовиком, припаркованным за пределами дороги. В результате аварии 39-летняя Анна Жук погибла на месте, а ее 9-летний сын получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации.

26 января в Харькове состоялась церемония прощания с погибшим блогером. Владимир Билевцов также присутствовал на похоронах. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали, что известно о блогере Анне Жук, которая погибла в ДТП.

Кроме этого, Фокус писал о трагической гибели украинской туристки на Драгобрате.