Чоловіка загиблої блогерки Анни Жук взяли під варту: що відомо

Трагедія сталася 24 січня на трасі Київ-Харків. Внаслідок ДТП загинула 39-річна блогерка Анна Жук, а її 9-річний син отримав важкі травми. Чоловіку загиблої загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Related video

У вівторок, 28 січня, суд обрав запобіжний захід Володимиру Більовцову — чоловіку блогерки Анни Жук, яка трагічно загинула в ДТП. Його відправили до слідчого ізолятора на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Як зазначив речник полтавської поліції, суд ухвалив рішення про тримання під вартою без можливості застави.

Раніше поліція оголосила підозру Більовцову за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — "Порушення правил безпеки дорожнього руху", що передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Зауважимо, що трагедія сталася 24 січня на трасі Київ-Харків. Під час обгону Володимир Більовцов допустив зіткнення з вантажівкою, припаркованою за межами дороги. Внаслідок аварії 39-річна Анна Жук загинула на місці, а її 9-річний син отримав важкі травми та зараз перебуває в реанімації.

26 січня у Харкові відбулася церемонія прощання із загиблою блогеркою. Володимир Більовцов також був присутній на похороні. Трагедія викликала широкий суспільний резонанс, а слідство продовжує встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про блогерку Анну Жук, яка загинула в ДТП.

Крім цього, Фокус писав про трагічну загибель української туристки на Драгобраті.