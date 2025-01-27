У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП (фото, відео)

Трагедія сталася на трасі Київ – Харків – Довжанський. Позашляховик, у якому їхала Анна Жук із чоловіком, зіткнувся з вантажівкою. Чоловік загиблої, Володимир Більовцов, який перебував за кермом, вижив і прощався з дружиною, ледве тримаючись на ногах.

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У Харкові 26 січня провели в останню путь блогерку Анну Жук, яка загинула в ДТП 24 січня. Про це повідомило видання "Новини. Live" у Telegram.

На церемонію прощання, що відбулася в одному з соборів Харкова, прийшло понад 100 людей — рідні, друзі, колеги, а також військові, яким вона допомагала як волонтерка. Після панахиди Анну Жук поховали на кладовищі, а її труну накрили прапором України.

Попрощатися з дружиною прийшов і Володимир Більовцов, який був за кермом під час трагічної аварії. За словами очевидців, він ледве тримався на ногах, крім цього він мав перев'язану руку через отримані травми.

"Вона жила допомогою військовим, кожного дня робила їм свято. Дуже шкода", — сказав представник українського спортивного клубу "Адреналін".

Друзі та знайомі блогерки згадують її як світлу й добру людину: "Найкраща волонтерка, найкраща мама, дружина й дочка", — зазначили присутні на похороні.

У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv У Харкові попрощалися з блогеркою Анною Жук, яка загинула в ДТП Фото: t.me/novynylive_kharkiv

Зауважимо, смертельна ДТП сталася 24 січня вранці на трасі Київ – Харків – Довжанський. За інформацією поліції, постраждали водії вантажівки, позашляховика та дитина 2015 року народження, яка перебувала в автомобілі Lexus. Усіх із травмами шпиталізували до Лубенської лікарні.

Відомо, що позашляховик, на якому подружжя потрапило в аварію, вони придбали зовсім нещодавно — 4 січня 2024 року. 26 січня Володимир Більовцов опублікував у соцмережах допис, присвячений пам’яті дружини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про блогерку Анну Жук, яка загинула в ДТП.

Крім цього, Фокус писав про трагічну загибель української туристки на Драгобраті.