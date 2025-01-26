"До зустрічі": чоловік загиблої в ДТП блогерки Анни Жук попрощався з нею (фото)

Прокуратура хоче увʼязнити Володимира Більовцова, який перебував за кермом під час смертельної аварії. Напередодні він відвідав похорон дружини.

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Володимир Більовцов уперше прокоментував трагічну загибель своєї дружини Анни Жук, життя якої забрала ДТП 24 січня на трасі Київ-Харків. Архівні фото він опублікував в Instagram.

"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне, кохана", — написав Володимир Більовцов.

Зокрема, чоловік показав архівні знімки з Анною на відпочинку в горах.

Анна Жук та Володимир Більовцов

26 січня з Анною Жук попрощалися в Харкові. На церемонії прощання також зʼявився її чоловік.

З Анною Жук попрощалися в Харкові

Блогерка була на 14 років старшою за Володимира і зворушливо відгукувалася про нього, називаючи доброю людиною.

"Я взагалі ніколи не відчувала різницю у віці", — говорила Анна в інтервʼю 2023 року.

У лютому 2023 року в пари народився син Захар, а перед цим блогерка пережила викидень, залишаючись в Україні під час війни вагітною.

Що відомо про загибель Анни Жук

24 січня 2025 року авто блогерки потрапило в ДТП на трасі Київ-Харків. Машиною керував її чоловік Володимир. Блогерка загинула на місці, а її син отримав поранення.

Чоловіка Анни Жук можуть увʼязнити

За даними блогера Євгена Зуба, який першим повідомив про смерть Анни, її чоловіка хочуть взяти від варту.

"Полтавська обласна прокуратура хоче взяти під варту чоловіка блогерки Анни Жук, яка нещодавно загинула в ДТП", — написав Зуб, показавши відповідне розпорядження місцевого прокурора.

Чоловіка Анни Жук можуть увʼязнити Фото: jenya zub LIVE NEWS

Нагадаємо, як знайомі-блогери Анни Жук відреагували на її смерть.

Також Фокус писав про активну громадянську позицію Анни Жук.