Інфлюенсерка Анна Жук загинула у ДТП на Полтавщині: як відреагували блогери

Анна Жук загинула у ДТП, коли їхала на святкування дня народження. Автівка, якою керував її чоловік, зіткнувся з фурою, що стояла на узбіччі.

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У п'ятницю вранці, 24 січня, близько 08:40 на трасі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Засулля Полтавської області загинула відома блогерка Анна (Анет) Жук з Харкова. Про це повідомив блогер Женя Зуб.

Як поінформували у поліції, автомобіль під керуванням водія 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, яка знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги.

Автомобіль Lexus, за кермом якого був її чоловік, потрапив у ДТП під час обгону іншої машини. Внаслідок інциденту 39-річна пасажирка загинула на місці події. Чоловік, а також один з її синів 2015 року народження, який також перебував у автівці, отримали травми та були госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Як відреагували блогери на ДТП з Анною Жук

Блогерка Анна Алхім не змогла стримати сліз, почувши трагічну новину. Спочатку вона тремтячим голосом висловила сподівання, що це чийсь поганий невдалий жарт. Утім, через деякий час написала, що все одно не вірить.

Блогерка-мільйонниця Яна Дога зазначила, що їй дуже складно оговтатися від цієї інформації.

"Ми просто всі шоковані. Вона їхала на день народження", — зазначила вона.

Блогерка Дарія Пазюк ("Баба Даша") поділилася кадрами жахливої аварії, на яких помітно розтрощений легковик та додала, що дізналася, що у автівці перебувала Аня Жук з родиною.

Кіріл Скачков, який починав як кулінарний блогер, повідомив, що вони повинні були зустрітися через кілька годин.

Блогер Денис Повєткін зазначив, що цього фатального дня мав би бути з нею разом.

Блогерка-підприємниця Ольга Фільова дуже важко сприйняла новину про загибель Анни. На відео вона гірко плаче за подругою.

Блогер, актор та співак Олег Машуковський зазначив, що у нього ступор від звістки про загибель Анни Жук.

Він додав, що через це довелося скасувати святкування дня народження дівчинки Мішель, для якої він є, очевидно, хрещеним батьком. Мішель є донькою блогерки Стасі Макєєвої.

Нагадаємо, Фокус писав, що Анна Жук виховувала трьох синів та активно допомагала ЗСУ.