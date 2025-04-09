Анна Жук погибла в ДТП: мужа блогерши будут судить, детали (фото)

Дело о гибели известной блогерши Анны Жук в ДТП в начале 2025 года передали в суд. Ее мужу, который был за рулем авто, грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Местные следователи завершили расследование и передали дело в суд. Владимира, мужа погибшей Анны Жук, подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к ее смерти, тяжелым травмам у малолетнего сына и травмам средней тяжести у самого обвиняемого.

Мужа Анны Жук сейчас ждет суд. Если его вину докажут, то подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы, с запретом управлять автомобилем в течение трех лет. Водителю инкриминируют нарушение ч. 2, статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, мужчина, двигаясь с превышением скорости за рулем автомобиля "Lexus", выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком "Renault Premium", который стоял на обочине. Водитель транспортного средства получил средней тяжести телесные повреждения.

"Речь идет о ДТП, произошедшем 24 января этого года неподалеку от с. Засулье Лубенского района, в котором погибла жена обвиняемого — известная харьковская блогерша", — отметила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

24 января произошло смертельное ДТП, в котором погибла блогерша Анна Жук Фото: Полтавська обласна прокуратура

Что известно о гибели Анны Жук

24 января 2025 года авто блогерши попало в ДТП на трассе Киев-Харьков. Машиной управлял ее муж Владимир. Блогерша погибла на месте, а ее сын получил ранения.

26 января с Анной Жук попрощались в Харькове. На церемонии также появился ее муж.

Анна Жук с мужем Фото: prosto__dobryi\Instagram

Напомним, 28 января, суд избрал меру пресечения Владимиру Билевцову — мужу блогерши Анны Жук, которая трагически погибла в ДТП. Его отправили в следственный изолятор на два месяца без права внесения залога.

Также Фокус писал об активной гражданской позиции Анны Жук. Блогерша помогала украинским защитникам и воспитывала трех сыновей.