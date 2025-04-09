Анна Жук загинула в ДТП: чоловіка блогерки судитимуть, деталі (фото)

Справу про загибель відомої блогерки Анни Жук у ДТП на початку 2025 року передали до суду. Її чоловікові, який був за кермом авто, загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Місцеві слідчі завершили розслідування і передали справу до суду. Володимира, чоловіка загиблої Анни Жук, підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до її смерті, тяжких травм у малолітнього сина та травм середньої тяжкості у самого обвинуваченого.

Чоловіка Анни Жук наразі чекає суд. Якщо його провину доведуть, то підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, із забороню кермувати автомобілем протягом трьох років. Водієві інкримінують порушення ч. 2, статті 286 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, чоловік, рухаючись із перевищенням швидкості за кермом автомобіля "Lexus", виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з вантажівкою "Renault Premium", яка стояла на узбіччі. Водій транспортного засобу отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

"Йдеться про ДТП, що сталася 24 січня цього року неподалік с. Засулля Лубенського району, в якій загинула дружина обвинуваченого – відома харківська блогерка", — наголосила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

24 січня сталася смертельна ДТП, у якій загинула блогерка Анна Жук Фото: Полтавська обласна прокуратура

Що відомо про загибель Анни Жук

24 січня 2025 року авто блогерки потрапило в ДТП на трасі Київ-Харків. Машиною керував її чоловік Володимир. Блогерка загинула на місці, а її син отримав поранення.

26 січня з Анною Жук попрощалися в Харкові. На церемонії також зʼявився її чоловік.

Анна Жук з чоловіком Фото: prosto__dobryi\Instagram

Нагадаємо, 28 січня, суд обрав запобіжний захід Володимиру Більовцову — чоловіку блогерки Анни Жук, яка трагічно загинула в ДТП. Його відправили до слідчого ізолятора на два місяці без права внесення застави.

Також Фокус писав про активну громадянську позицію Анни Жук. Блогерка допомагала українським захисникам та виховувала трьох синів.