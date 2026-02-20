Зашивали у двох місцях: ведучий Ковальський після ДТП за кордоном показав своє обличчя

Відомий український ведучий та обличчя марафону "Єдині новини" Андрій Ковальський отримав травму обличчя внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час робочої поїздки за кордоном.

Під час аварії Андрій Ковальський перебував на задньому сидінні автомобіля. Травму журналіст отримав не через прямий удар машини, а внаслідок зіткнення з іншою пасажиркою, яка за інерцією вдарила його головою. Про прикру подію він розповів у коментарі для проєкту "Ранок у великому місті".

У результаті аварії Андрію сильно пошкодило верхню губу — медикам довелося накладати шви у двох місцях.

"Трошки змінився розріз губ. Обов'язково пристібайтеся ременем безпеки, навіть якщо ви сидите позаду", — закликав колег та глядачів ведучий.

Попри травму, глядачі помітили й зміни у вигляді журналіста. Останнім часом Ковальський суттєво схуд, перейшовши на збалансоване харчування та додавши у графік регулярні спортивні тренування.

Андрій Ковальський — досвідчений спортивний журналіст та ведучий. Свою кар'єру на ТБ розпочав ще наприкінці 90-х. З 2000 року працює в команді телеканалу ICTV (програма "Факти"), а з початком повномасштабного вторгнення став одним із ключових ведучих національного телемарафону.

У грудні 2023 року родина журналіста дивом не постраждала під час російської атаки на Київ: ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, суттєво пошкодивши квартиру Ковальського.

