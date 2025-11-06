"Люди помирають": Григорія Решетніка розкритикували за жарти про приїзд Джолі до Херсона (фото)
Телеведучий опинився у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит голлівудської акторки до Херсона.
Під постом співачки Кажанни (@kazhanna), яка поширила повідомлення про Джолі, Решетнік написав: "Вже прямує до нас". Такий коментар викликав хвилю обурення серед користувачів, які вважають, що тема Херсона — не привід для жартів.
Користувачка @kat.girl звернулася до ведучого з критикою.
"Гріша, у тебе все добре з головою? Мені здається, ти в тредс пересидів. Всі за Херсон мовчать, а ти ржеш?" — написала дівчина.
Ще одна користувачка, @s_miss_w, написала емоційний допис, пояснивши, що для жителів міста ситуація є болючою темою.
"Херсон постійно під обстрілами. Коли мої батьки хоронили дядька, мама казала: "Вони постійно копають, постійно. Там у три ряди вириті могили, бо кожного дня люди помирають від прильотів і нема часу рити". Гріша, якщо що, перону нема", — йдеться в дописі дівчини.
Гріша відповів дівчині, що не мав на меті когось образити.
В Threads користувачі масово висловлюють обурення, вважаючи, що жарти на тлі війни і щоденних трагедій у прифронтових регіонах є недоречними.
