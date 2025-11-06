"Люди помирають": Григорія Решетніка розкритикували за жарти про приїзд Джолі до Херсона (фото)

Телеведучий опинився у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит голлівудської акторки до Херсона.

Під постом співачки Кажанни (@kazhanna), яка поширила повідомлення про Джолі, Решетнік написав: "Вже прямує до нас". Такий коментар викликав хвилю обурення серед користувачів, які вважають, що тема Херсона — не привід для жартів.

Користувачка @kat.girl звернулася до ведучого з критикою.

"Гріша, у тебе все добре з головою? Мені здається, ти в тредс пересидів. Всі за Херсон мовчать, а ти ржеш?" — написала дівчина.

Грішу Решетніка розкритикували в Threads Фото: Threads

Ще одна користувачка, @s_miss_w, написала емоційний допис, пояснивши, що для жителів міста ситуація є болючою темою.

"Херсон постійно під обстрілами. Коли мої батьки хоронили дядька, мама казала: "Вони постійно копають, постійно. Там у три ряди вириті могили, бо кожного дня люди помирають від прильотів і нема часу рити". Гріша, якщо що, перону нема", — йдеться в дописі дівчини.

Грішу Решетніка розкритикували через жарти про Джолі в Херсоні Фото: Threads

Гріша відповів дівчині, що не мав на меті когось образити.

Гріша Решетнік відповів на критику Фото: Threads

В Threads користувачі масово висловлюють обурення, вважаючи, що жарти на тлі війни і щоденних трагедій у прифронтових регіонах є недоречними.

Користувачі Threads обурені мовчанкою про події в Херсоні Фото: Threads

