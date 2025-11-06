"Люди умирают": Григория Решетника раскритиковали за шутки о приезде Джоли в Херсон (фото)

Телеведущий оказался в центре критики в соцсети Threads. Это произошло после того, как он в шутку отреагировал на новость о визите голливудской актрисы в Херсон.

Под постом певицы Кажанны (@kazhanna), которая распространила сообщение о Джоли, Решетник написал: "Уже направляется к нам". Такой комментарий вызвал волну возмущения среди пользователей, которые считают, что тема Херсона — не повод для шуток.

Пользовательница @kat.girl обратилась к ведущему с критикой.

"Гриша, у тебя все хорошо с головой? Мне кажется, ты в тредсе пересидел. Все за Херсон молчат, а ты ржешь?" — написала девушка.

Гришу Решетника раскритиковали в Threads Фото: Threads

Еще одна пользовательница, @s_miss_w, написала эмоциональное сообщение, объяснив, что для жителей города ситуация является болезненной темой.

"Херсон постоянно под обстрелами. Когда мои родители хоронили дядю, мама говорила: "Они постоянно копают, постоянно. Там в три ряда вырыты могилы, потому что каждый день люди умирают от прилетов и нет времени рыть". Гриша, если что, перрона нет", — говорится в заметке девушки.

Гришу Решетника раскритиковали из-за шуток о Джоли в Херсоне Фото: Threads

Гриша ответил девушке, что не имел целью кого-то обидеть.

Гриша Решетник ответил на критику Фото: Threads

В Threads пользователи массово выражают возмущение, считая, что шутки на фоне войны и ежедневных трагедий в прифронтовых регионах являются неуместными.

Пользователи Threads возмущены молчанием о событиях в Херсоне Фото: Threads

