Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни Анджелина Джоли посетила Херсон

"Люди умирают": Григория Решетника раскритиковали за шутки о приезде Джоли в Херсон (фото)

Решетника раскритиковали за шутки о Джоли и Херсоне
Анджелина Джоли и Григорий Решетник/ фото сгенерировано искусственным интеллектом | Фото: Threads

Телеведущий оказался в центре критики в соцсети Threads. Это произошло после того, как он в шутку отреагировал на новость о визите голливудской актрисы в Херсон.

Под постом певицы Кажанны (@kazhanna), которая распространила сообщение о Джоли, Решетник написал: "Уже направляется к нам". Такой комментарий вызвал волну возмущения среди пользователей, которые считают, что тема Херсона — не повод для шуток.

Пользовательница @kat.girl обратилась к ведущему с критикой.

"Гриша, у тебя все хорошо с головой? Мне кажется, ты в тредсе пересидел. Все за Херсон молчат, а ты ржешь?" — написала девушка.

Критика Решетника
Гришу Решетника раскритиковали в Threads
Фото: Threads

Еще одна пользовательница, @s_miss_w, написала эмоциональное сообщение, объяснив, что для жителей города ситуация является болезненной темой.

"Херсон постоянно под обстрелами. Когда мои родители хоронили дядю, мама говорила: "Они постоянно копают, постоянно. Там в три ряда вырыты могилы, потому что каждый день люди умирают от прилетов и нет времени рыть". Гриша, если что, перрона нет", — говорится в заметке девушки.

Відео дня
Гриша Решетник пошутил о Херсоне
Гришу Решетника раскритиковали из-за шуток о Джоли в Херсоне
Фото: Threads

Гриша ответил девушке, что не имел целью кого-то обидеть.

Гриша Решетник пошутил о Джоли и Херсоне и пошутил о Джоли и Херсоне
Гриша Решетник ответил на критику
Фото: Threads

В Threads пользователи массово выражают возмущение, считая, что шутки на фоне войны и ежедневных трагедий в прифронтовых регионах являются неуместными.

Херсон ситуация
Пользователи Threads возмущены молчанием о событиях в Херсоне
Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько передал гуманитарной активистке Джоли памятный жетон "Херсон".