Багатодітний батько та ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому не має відстрочки від мобілізації

Ведучий Анатолій Анатоліч | Фото: YouTube

Шоумен Анатолій Анатоліч зізнався, що наразі є невиїзним. За його словами, він не має чинного бронювання від мобілізації, попри статус багатодітного батька.

Про це артист розповів під час шоу #ністиданісовісті. Він пояснив, що разом із дружиною, топпіарницею Юлою, виховує трьох неповнолітніх дітей — доньок Алісу та Лоліту й сина Ніла, що формально дає йому право на відстрочку. Водночас шоумен зазначив, що процедура бронювання є тимчасовою, тому кожні три місяці він змушений збирати новий пакет документів і знову звертатися до ТЦК для її продовження.

"Можливо, я отримаю знову відстрочку. А, можливо, коли отримаю, потрібно буде вже робити нову. Я насправді пів року, а то й більше, на рік не маю відстрочки. Хто думає, що у мене постійно відстрочка, – це не так", – розповів Анатоліч.

Також він поділився, що мав конфліктну ситуацію з представниками ТЦК, яка одного разу дійшла до виклику поліції. Подробиці інциденту шоумен розкривати не став, наголосивши, що зрештою все вдалося врегулювати.

"Я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. А мені кажуть: "Нас зазвичай викликають, коли людей туди забирають", – пригадав шоумен.

