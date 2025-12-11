Збір для родини Михайла Климeнка: ведучий Анатолій Анатоліч влаштував істерику

Український ведучий та блогер різко відреагував на коментар одного з підписників під його дописом. Йдеться про публікацію, в якій Анатолій закликав підтримати родину покійного музиканта Михайла Климeнка (ADAM).

Після того як користувач в Threads звинуватив його в нібито нещирості та вимагав показати переказ, Анатоліч опублікував скриншот свого донату на 5 000 грн і емоційно відповів опоненту.

Ведучий закликав донатити родині Клименка Фото: Threads

У коментарі він написав, що не збирається звітувати перед людьми, які самі не роблять внесків, та підкреслив, що допоміг родині артиста від себе особисто.

Анатолій Анатоліч різко відповів на коментар Фото: Threads

Смерть Михайла Клименка

Михайло Клименко тривалий час лікувався після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих інфекційних хвороб нервової системи. Недуга розвивалася швидко: наприкінці жовтня стан музиканта різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом він упав у кому.

Відео дня

Через хворобу гурт був змушений перенести концерти у Львові, Чернівцях і Дніпрі, тоді не розкриваючи деталей. Родина зазначала, що один день у реанімації обходився більш ніж у 25 тисяч гривень, тому близькі звернулися до фанатів та небайдужих по допомогу.

19 листопада дружина артиста повідомляла, що він уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Попри всі зусилля медиків, врятувати Клименка не вдалося.

Після прощання з артистом друзі, рідні та колеги опублікували звернення із проханням підтримати родину Клименка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Як відбулася церемонія прощання з Михайлом Клименком та хто прийшов.

Вдова Михайла на похороні чоловіка здивувала своєю промовою.

Крім того, раніше Parfeniuk розповів деталі про хворобу співака.