Збір для родини Михайла Климeнка: ведучий Анатолій Анатоліч влаштував істерику
Український ведучий та блогер різко відреагував на коментар одного з підписників під його дописом. Йдеться про публікацію, в якій Анатолій закликав підтримати родину покійного музиканта Михайла Климeнка (ADAM).
Після того як користувач в Threads звинуватив його в нібито нещирості та вимагав показати переказ, Анатоліч опублікував скриншот свого донату на 5 000 грн і емоційно відповів опоненту.
У коментарі він написав, що не збирається звітувати перед людьми, які самі не роблять внесків, та підкреслив, що допоміг родині артиста від себе особисто.
Смерть Михайла Клименка
Михайло Клименко тривалий час лікувався після діагнозу туберкульозний менінгіт — однієї з найважчих інфекційних хвороб нервової системи. Недуга розвивалася швидко: наприкінці жовтня стан музиканта різко погіршився, його ввели у медикаментозний сон, а згодом він упав у кому.
Через хворобу гурт був змушений перенести концерти у Львові, Чернівцях і Дніпрі, тоді не розкриваючи деталей. Родина зазначала, що один день у реанімації обходився більш ніж у 25 тисяч гривень, тому близькі звернулися до фанатів та небайдужих по допомогу.
19 листопада дружина артиста повідомляла, що він уже два місяці бореться з хворобою та залишається у критичному стані. Попри всі зусилля медиків, врятувати Клименка не вдалося.
Після прощання з артистом друзі, рідні та колеги опублікували звернення із проханням підтримати родину Клименка.
