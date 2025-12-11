Сбор для семьи Михаила Клименко: ведущий Анатолий Анатолич устроил истерику

Украинский ведущий и блогер резко отреагировал на комментарий одного из подписчиков под его сообщением. Речь идет о публикации, в которой Анатолий призвал поддержать семью покойного музыканта Михаила Клименко (ADAM).

После того как пользователь в Threads обвинил его в якобы неискренности и потребовал показать перевод, Анатолич опубликовал скриншот своего доната на 5 000 грн и эмоционально ответил оппоненту.

Ведущий призвал донатить семье Клименко

В комментарии он написал, что не собирается отчитываться перед людьми, которые сами не делают взносов, и подчеркнул, что помог семье артиста от себя лично.

Анатолий Анатолич резко ответил на комментарий

Смерть Михаила Клименко

Михаил Клименко длительное время лечился после диагноза туберкулезный менингит — одной из самых тяжелых инфекционных болезней нервной системы. Недуг развивался быстро: в конце октября состояние музыканта резко ухудшилось, его ввели в медикаментозный сон, а затем он впал в кому.

Из-за болезни группа была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, тогда не раскрывая деталей. Семья отмечала, что один день в реанимации обходился более чем в 25 тысяч гривен, поэтому близкие обратились к фанатам и неравнодушным за помощью.

19 ноября жена артиста сообщала, что он уже два месяца борется с болезнью и остается в критическом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, спасти Клименко не удалось.

После прощания с артистом друзья, родные и коллеги опубликовали обращение с просьбой поддержать семью Клименко.

