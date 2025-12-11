Дружина Анатоліча пояснила суть сварки довкола збору для родини Михайла Клименка

У соцмережах розгорілись суперечки навколо збору коштів для родини покійного музиканта Михайла Клименка (ADAM). Анатолій Анатоліч опублікував заклик донатити сім’ї артиста, паралельно з цим частина людей почала писати, що гроші нібито краще переказувати виключно на потреби ЗСУ. На тлі цього один із коментаторів звинуватив ведучого в нещирості та вимагав доказів переказу — що й спровокувало різку відповідь Анатоліча.

На новину Фокусу про "істеричну реакцію" блогера відреагувала його дружина Юлія Бойко. Вона заявила, що увага медіа була акцентована на вирваній з контексту фразі, а справжня причина емоційності — образливі коментарі, які знецінюють збір для родини покійного музиканта.

За її словами, у Threads під постом Анатоліча "нормальні люди теж були в істериці", читаючи коментарі про те, що допомога дітям Клименка нібито недоцільна. Дружина ведучого у коментарі Фокусу наголосила, що підтримка родини загиблого артиста жодним чином не суперечить допомозі армії — люди здатні робити і те, й інше.

"Всі нормальні люди послали н**уй, як і він, тих, хто пише, що досить допомагати родині Адама. Річ не в тому, щоб не допомагати армії. А в тому, що і армії допомагають. І дітям Адама. І тому, кому вважають за потрібне", — зауважила вона.

Юлія зазначила, що публікації про "істеричну реакцію на прохання показати скрин донату" не передають реального контексту. За її словами, головна емоційність виникла через хвилю зневажливих висловлювань у бік родини Клименка та обговорення "чужих банок" у соцмережах.

Збір для родини Михайла Клименка

Після прощання з артистом 9 грудня друзі, рідні та колеги опублікували звернення із проханням підтримати родину Клименка.

"Сьогодні ми попрощалися з Мішою… назавжди. Провели його під нескінченні овації, на які заслуговує справжній Артист. Найкраща подяка Міші від нас сьогодні — підтримати його родину, яка втратила батька, коханого чоловіка і єдиного годувальника", — йдеться у дописі.

Після цього навколо збору почались дискусії: частина користувачів підтримує допомогу родині артиста, інші ж ставлять під сумнів доцільність внесків.

Український ведучий Анатолій Анатоліч різко відреагував на коментар людини під його дописом про збір для родини Клименка. Після того як користувач в Threads звинуватив його в нібито нещирості та вимагав показати переказ, Анатоліч опублікував скриншот свого донату на 5 000 грн і емоційно відповів опоненту.

Тим часом донати на підтримку дітей Михайла продовжують надходити: на банці вже є понад 3 млн гривень. Підтримати збір можна за посиланням.

