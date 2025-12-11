Жена Анатолича объяснила суть ссоры вокруг сбора для семьи Михаила Клименко

В соцсетях разгорелись споры вокруг сбора средств для семьи покойного музыканта Михаила Клименко (ADAM). Анатолий Анатолич опубликовал призыв донатить семье артиста, параллельно с этим часть людей начала писать, что деньги якобы лучше переводить исключительно на нужды ВСУ. На фоне этого один из комментаторов обвинил ведущего в неискренности и потребовал доказательств перевода — что и спровоцировало резкий ответ Анатолича.

На новость Фокуса об"истерической реакции" блогера отреагировала его жена Юлия Бойко. Она заявила, что внимание медиа было акцентировано на вырванной из контекста фразе, а настоящая причина эмоциональности — оскорбительные комментарии, которые обесценивают сбор для семьи покойного музыканта.

По ее словам, в Threads под постом Анатолича "нормальные люди тоже были в истерике", читая комментарии о том, что помощь детям Клименко якобы нецелесообразна. Жена ведущего в комментарии Фокусу подчеркнула, что поддержка семьи погибшего артиста никоим образом не противоречит помощи армии — люди способны делать и то, и другое.

"Все нормальные люди послали н**уй, как и он, тех, кто пишет, что хватит помогать семье Адама. Дело не в том, чтобы не помогать армии. А в том, что и армии помогают. И детям Адама. И тому, кому считают нужным", — отметила она.

Юлия отметила, что публикации об "истерической реакции на просьбу показать скрин доната" не передают реального контекста. По ее словам, главная эмоциональность возникла из-за волны пренебрежительных высказываний в сторону семьи Клименко и обсуждения "чужих банок" в соцсетях.

Сбор для семьи Михаила Клименко

После прощания с артистом 9 декабря друзья, родные и коллеги опубликовали обращение с просьбой поддержать семью Клименко.

"Сегодня мы попрощались с Мишей... навсегда. Проводили его под бесконечные овации, которых заслуживает настоящий Артист. Лучшая благодарность Мише от нас сегодня — поддержать его семью, которая потеряла отца, любимого мужа и единственного кормильца", — говорится в заметке.

После этого вокруг сбора начались дискуссии: часть пользователей поддерживает помощь семье артиста, другие же ставят под сомнение целесообразность взносов.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич резко отреагировал на комментарий человека под его сообщением о сборе для семьи Клименко. После того как пользователь в Threads обвинил его в якобы неискренности и потребовал показать перевод, Анатолич опубликовал скриншот своего доната на 5 000 грн и эмоционально ответил оппоненту.

Анатолич призвал донатить семье Клименко Фото: Threads Анатолич эмоционально ответил пользователю в Threads Фото: Threads

Тем временем донаты в поддержку детей Михаила продолжают поступать: на банке уже есть более 3 млн гривен. Поддержать сбор можно по ссылке.

