Відомий український співак має бронювання від мобілізації як учитель

Український музикант, співавтор гурту Kadnay та син шоумена Дмитра Коляденка Пилип розповів, що має бронювання від мобілізації. Він зізнався, як саме йому вдалося його отримати.

32-річний артист зазначив, що нині поєднує музичну кар’єру з викладацькою діяльністю, саме тому отримав бронь як учитель. Про це він розказав у проєкті "Ранок у великому місті".

"Я викладаю музичне мистецтво. Це звичайна київська школа на Печерську. Тож маю вже два роки бронювання", — розповів Пилип.

Музикант також зізнався, що запрошення працювати у школі стало для нього несподіванкою, хоча досвід викладання він мав і раніше — в університеті.

"Я скажу чесно, запрошення викладати в школі на Печерську для мене було відкриттям та радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, у Шевченка, якого я й закінчив, але трішки за іншим направленням, бо я журналіст", — поділився артист.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

31-річний музикант Пилип Коляденко, який є єдиним спадкоємцем зіркової пари Дмитра та Олени Коляденко, вперше публічно повідомив, що таємно одружився.

Українська співачка Ірина Білик різко відповіла на запитання про стосунки з колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком. Артистка зізналася, чи підтримують вони наразі спілкування.

Крім того, Дмитро Коляденко висловився про тих, хто виїхав з України під час війни. Український артист і телеведучий засудив деяких представників шоу-бізнесу.