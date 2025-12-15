Известный украинский певец имеет бронирование от мобилизации как учитель

Украинский музыкант, соавтор группы Kadnay и сын шоумена Дмитрия Коляденко Филипп рассказал, что имеет бронирование от мобилизации. Он признался, как именно ему удалось его получить.

32-летний артист отметил, что сейчас совмещает музыкальную карьеру с преподавательской деятельностью, поэтому получил бронь как учитель. Об этом он рассказал в проекте "Утро в большом городе".

"Я преподаю музыкальное искусство. Это обычная киевская школа на Печерске. Поэтому имею уже два года бронирования", — рассказал Филипп.

Музыкант также признался, что приглашение работать в школе стало для него неожиданностью, хотя опыт преподавания он имел и раньше — в университете.

"Я скажу честно, приглашение преподавать в школе на Печерске для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, которого я и закончил, но немного по другому направлению, потому что я журналист", — поделился артист.

