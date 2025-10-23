"Это предатели!": Дмитрий Коляденко назвал артистов, которых не уважает

Дмитрий Коляденко высказался о тех, кто уехал из Украины во время войны. Украинский артист и телеведущий осудил некоторых представителей шоу-бизнеса.

Он отметил, что критически относится к тем исполнителям, которые, по его мнению, не поддерживают информационно Украину в сложный период. Среди них он вспомнил Потапа (Алексея Потапенко), Олега Винника и хореографа Влада Яму. Об этом он сказал в интервью проекту "55 на 5".

Коляденко объяснил, что его разочаровывает не только факт их выезда, но и отсутствие активной гражданской позиции в публичном пространстве:

"Меня раздражают Винник, Потап и еще Влад Яма. Они молчат! У нас идет война. Это люди, у которых миллионная публика была... Я их не уважаю и руку им не дам. Они — не ребята Украины. Это предатели!" — сказал шоумен.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал об одинокой жизни без женщин, которую он имел 19 лет подряд после развода с певицей Ириной Билык. Шоумен получил ответ от Билык, которая усомнилась в словах экс-супруга.

Сын артиста тайно женился. Ранее Филипп публично не говорил о своей личной жизни, однако в интервью в 2024 году сообщил, что уже три года официально состоит в браке.

Кроме того, украинская певица Ирина Билык поделилась своим новым фото. Артистка задала риторический вопрос, который вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. На вопрос в комментариях ответила, в частности, Кристина Соловий.