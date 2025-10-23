"Це зрадники!": Дмитро Коляденко назвав артистів, яких не поважає

Дмитро Коляденко висловився про тих, хто виїхав з України під час війни. Український артист і телеведучий засудив деяких представників шоу-бізнесу.

Він зазначив, що критично ставиться до тих виконавців, які, на його думку, не підтримують інформаційно Україну у складний період. Серед них він згадав Потапа (Олексія Потапенка), Олега Винника та хореографа Влада Яму. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту "55 на 5".

Коляденко пояснив, що його розчаровує не лише факт їхнього виїзду, а й відсутність активної громадянської позиції у публічному просторі:

"Мене дратують Винник, Потап і ще Влад Яма. Вони мовчать! У нас іде війна. Це люди, у яких мільйонна публіка була… Я їх не поважаю і руку їм не дам. Вони — не хлопці України. Це зрадники!" — сказав шоумен.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Хореограф та шоумен Дмитро Коляденко розповів про самотнє життя без жінок, яке він мав 19 років поспіль після розлучення зі співачкою Іриною Білик. Шоумен отримав відповідь від Білик, яка засумнівалась у словах ексчоловіка.

Син артиста таємно одружився. Раніше Пилип публічно не говорив про своє особисте життя, однак в інтерв’ю в 2024 році повідомив, що вже три роки офіційно перебуває у шлюбі.

Крім того, українська співачка Ірина Білик поділилася своїм новим фото. Артистка поставила риторичне питання, яке викликало жваву дискусію в соцмережах. На питання в коментарях відповіла, зокрема, Христина Соловій.