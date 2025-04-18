Коляденко зізнався, що 19 років не мав інтиму: Білик відповіла ексчоловіку (відео)

Хореограф та шоумен Дмитро Коляденко розповів про самотнє життя без жінок, яке він мав 19 років поспіль після розлучення зі співачкою Іриною Білик. Шоумен отримав відповідь від Білик, яка засумнівалась у словах ексчоловіка. Втім, Коляденко після слів про "целібат" натякнув на купівлю інтимних контактів, яку він собі нарешті дозволив.

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Заява Коляденка про життя після Білик пролунала в інтерв'ю ведучій та блогерці Марії Єфросиніній, яке з'явилось на її YouTube-каналі.

Коляденко про життя без Білик - див. з 1:30:50

Шоумен поділився з Єфросиніною досвідом невдалих побачень, коли його співрозмовниця під час вечері залагоджувала питання телефоном і приділяла замало уваги спілкуванню. Після цього він відповів на питання, чи не надто високі має вимоги до майбутньої обраниці. Коляденко запевнив інтерв'юерку, що у нього не було жодних стосунків після розставання з Іриною Білик, яке сталось 19 років тому.

"В мене не було жінки після Білик. Зовсім. Це фатальні жінки [Ірина Білик та Олена Коляденко]. Я не можу, в мене є якийсь стандарт. Ну, нема, в мене не було жінки", — чути на відео.

18 квітня на слова Коляденка відгукнулась Ірина Білик. Співачка відповідала на питання прихильників у Instagram, і хтось поцікавився, чи вірить вона у 19-річний "целібат" колишнього чоловіка.

"Звісно, не вірю", — написала Білик.

Дмитро Коляденко — коментар Білик щодо відсутності жінок Фото: скриншот

Якщо подивитись продовження інтерв'ю Коляденка, то можна дізнатись, що він все ж вирішив перервати життя без жінок. Зокрема, шоумен та співак повідомив, що місяць тому "купив любов за гроші". Потім він зауважив, що був "дуже щасливий" ті 45 хвилин і "любив" жінку, якій заплатив. Чоловік пояснив, чому так довго зберігав вірність Білик. Зі слів Дмитра, він отримував поради від бабусі, яка все життя любила одну людину, але все ж не зміг і "не дочекався".

У акаунтах у соцмережах Коляденка поки що немає відповіді на реакцію Білик. Тим часом під інтерв'ю, яке продивились понад 140 тис. людей, з'явилось більш як 500 коментарів: усі глядачі в захваті від зустрічі з кумиром молодості, з яким уперше побачились понад 20 років тому.

Дмитро Коляденко — біографія

Дмитро Коляденко — хореограф, співак, телеведучий, шоумен, який почав свою творчу кар'єру у 2000-их роках минулого століття, розповіли на порталі "Ліга". Спершу Дмитро танцював на балеті співака EL Кравчука, потім ставив мюзикли ("Попелюшка", "Снігова королева" тощо — у співпраці з шоубізнесом РФ). Коляденко також з'являвся у телепередачі "Шанс", був ведучим "Шоуманії" та інших телепроєктів. Шоумен був двічі офіційно одруженим: про першу дружину мало що відомо, а друга — хореографка Олена Шипіцина. Після розлучення Коляденко кілька років співмешкав зі співачкою Іриною Білик.

Фокус писав про стосунки Коляденка та Білик. Наприклад, у червні 2024 року шоумен розповів, що мав зі співачкою "найкращий інтим". Він заявив, що Білик — на першому місці й у ліжку, і на сцені, і в житті.

Нагадуємо, у березні співачка Ірина Білик спробувала спрогнозувати дату закінчення війни в Україні. Тим часом поет Кость Гнатенко пояснив, чому Білик почала співати російською мовою.