Многодетный отец и ведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему не имеет отсрочки от мобилизации
Шоумен Анатолий Анатолич признался, что сейчас является невыездным. По его словам, он не имеет действующего бронирования от мобилизации, несмотря на статус многодетного отца.
Об этом артист рассказал во время шоу #ністиданісовісті. Он пояснил, что вместе с женой, топпиарщицей Юлой, воспитывает троих несовершеннолетних детей — дочерей Алису и Лолиту и сына Нила, что формально дает ему право на отсрочку. В то же время шоумен отметил, что процедура бронирования является временной, поэтому каждые три месяца он вынужден собирать новый пакет документов и снова обращаться в ТЦК для ее продления.
"Возможно, я получу снова отсрочку. А, возможно, когда получу, нужно будет уже делать новую. Я на самом деле полгода, а то и больше, на год не имею отсрочки. Кто думает, что у меня постоянно отсрочка, — это не так", — рассказал Анатолич.
Также он поделился, что имел конфликтную ситуацию с представителями ТЦК, которая однажды дошла до вызова полиции. Подробности инцидента шоумен раскрывать не стал, отметив, что в конце концов все удалось урегулировать.
"Я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А мне говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда забирают", — вспомнил шоумен.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ведущий устроил истерику из-за сбора для семьи покойного Михаила Клименко.
- Впоследствии жена Анатолича объяснила суть ссоры вокруг сбора.
Кроме того, украинский музыкант, соавтор группы Kadnay и сын шоумена Дмитрия Коляденко Филипп рассказал, что имеет бронирование от мобилизации. Он признался, как именно ему удалось его получить.