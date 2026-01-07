Дисертація Решетніка по "Холостяку": у мережі обурені науковою роботою ведучого, він відреагував (фото)

Український телеведучий Григорій Решетнік здобув науковий ступінь доктора філософії. Захист дисертації з культурології відбувся у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Наукова робота телеведучого присвячена аналізу популярного реаліті-шоу "Холостяк". У дослідженні Решетнік розглянув, як телевізійний формат впливає на уявлення про кохання та романтичні стосунки в сучасному суспільстві. Про це стало відомо із сайту КНУКІМ.

Дисертація Решетніка

Дисертація обсягом 217 сторінок складається з трьох розділів. У першому йдеться про реаліті-шоу як культурний феномен — від історії формату до його адаптацій у різних країнах. Другий розділ присвячений аналізу "Холостяка" як міжнародного проєкту, а третій — особливостям української версії програми.

У висновках автор зазначає, що дейтинг-шоу поєднує серйозну розповідь про кохання з елементами іронічного видовища. Зокрема, у роботі йдеться і про формат "Холостячка", який, за спостереженнями дослідника, демонструє трансформацію особистих почуттів у публічний емоційний спектакль.

"Холостяк" і "Холостячка" показово демонструють, як кохання перетворюється з інтимної взаємодії на публічну подію та емоційний спектакль для глядачів: побачення, романтичні жести та освідчення інсценізуються як споживчі атракції (поїздки, подарунки, вечері у вишуканих місцях); учасники виражають емоції не згідно з внутрішніми інтенціями, а в контексті продюсерської логіки шоу та реагуючи на очікування аудиторії; ставка на емоційні інвестиції, коли кожна дія на побаченні сприймається як внесок, що потребує винагороди – компліментів, обіймів, троянд. Це перетворює кохання, і українська адаптація дейтинг-проєкту це продемонструвала, на емоційний капітал, підкріплений матеріальними благами та іміджевими перспективами", – написав Григорій Решетнік.

Реакції людей та Решетніка

Після новин про дисертацію Решетніка, у соцмережах користувачі виразили своє нерозуміння щодо вибору теми для такої серйозної праці.

Телеведучий зізнався, що не до кінця розуміє насмішки, однак визнав право кожного на власну думку. Водночас він наголосив, що радий обговоренню науки в соцмережах, адже вона має бути сучасною та актуальною.

Також Решетнік нагадав, що пройшов повний академічний шлях — від навчання в університеті до захисту дисертації, а тему дослідження обрав близьку до власного професійного досвіду. За його словами, для нього важливо поєднувати теорію з практикою та передавати знання студентам.

"У вас часто кидатимуть каміння та намагатимуться знецінити здобутки, проте, найголовніше, будьте вірними собі, не зраджуйте ідеали, принципи, дійте, ніколи не опускайте руки та щодня ставайте кращою версією самих себе", — додав Решетнік.

Решетнік відреагував на жарти щодо його дисертації Фото: Threads

Думки людей

Однак під дописом Решетніка продовжилась дискусія. Багато людей все ще вважають тему дисертації несерйозною.

"Якщо ви чесно самі писали цей текст, то, на жаль, вас обманули. Такі реферати пишуть бакалаври. Науковий керівник вам мав це сказати. Рада мала вам це сказати. Але не сказали. Уявіть, що ви пробігли 100 метрів за 100 секунд. Вам аплодують, хвалять і дають сертифікат кандидат майстра спорту. Ну ок. Вам приємно, родичам приємно, друзі хвалять. Але по-чесному це не рівень КМС. Якось так. Якщо вам дійсно цікаво наука, зробіть заново з нормальним керівником і з нормальною радою";

"Сьогодні дисертація про "Холостяк", а завтра про "Супермаму", "Кохана ми вбиваємо дітей" та "Битву екстрасенсів". Світ змінюється, і наука змінюється разом із ним";

"Це дуже круто, на мою думку. Медіа займають величезну частину нашого життя: вони формують уявлення про любов, красу, роль чоловіків і жінок, стандарти поведінки. Григорій взяв те, що дивляться мільйони, і спробував пояснити, як це міняє нам голову. Чогось для всіх це виглядає як "ой, ну камон", але по факту — це дзеркало суспільству, яке в тредсі поливає брудом, але дивиться кожен сезон";

"Іронії немає, а є тотальний піз…ж. З екрану людям несуть про "щирість", "кохання". Потім читаєш вашу кандидатську і коски дибки стають. Ви берете жінок, починаєте їх абʼюзити економічно та психологічно. Ви там не підах…ли ненароком? Що це за контракти такі, що жінку закривають без доступу до зовнішнього світу в общазі і щоб покинути цю тюрму вона ще має якісь "штрафи" платити?";

"У мене особисто не викликало зауважень чи хейту до дисертації, як факту. Це ж ваша особиста справа. Прочитавши зміст в мене викликали обурення деякі аспекти, бо останні коментарі 14 сезону Холостяка, якщо не повністю, то суттєво нівелювали моральні аспекти, які ви досліджували в третьому розділі своєї роботи. Тема загалом варта дослідження, можливо, Ви найобізнаніша людина в сфері, але деякі кути і питання, які підняті в дисертації, викликають питання з точки зору наукової цінності".

