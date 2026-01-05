Скандал навколо "Холостяк-14": Цимбалюк дав інтервʼю і відверто розповів про проєкт — усі деталі та чутки

Після фіналу 14-го сезону шоу "Холостяк" головний герой — український актор Тарас Цимбалюк — уперше відверто висловився про участь у проєкті. Його зізнання, зроблені в інтерв’ю YouTube-каналу OKAY EVA, спричинили хвилю обурення серед учасниць реаліті та викликали гучний резонанс у соцмережах.

Фокус розповідає про 14 сезон "Холостяка", заяви Цимбалюка після виходу постшоу, реакції учасниць, а також ексклюзивні новини від блогера Беспалова про інтим на проєкті.

"Мені було байдуже, хто піде"

В інтерв’ю Цимбалюк зізнався, що під час зйомок не відчув сильних почуттів ні до однієї з учасниць, а працював за гонорар, як у кіно. За його словами, коли на проєкті залишилася фінальна трійка, він навіть радився з продюсерами, адже перебував у "глухому куті".

Актор наголосив, що не планував будувати реальні стосунки та сприймав шоу як "капсульну історію". Єдиною учасницею, перед якою він кілька разів перепросив, стала менеджерка Анастасія Половинкіна — через її щирі почуття та емоційну реакцію.

Також Цимбалюк заявив, що ще до старту зйомок обговорював із командою СТБ типаж жінок, які йому подобаються, однак канал, за його словами, "повністю проігнорував" ці побажання.

Учасниці відповіли різко

Після виходу інтерв’ю публічно відреагувала Дар’я Романець — учасниця 14 сезону. У своїх сторіс вона зізналася, що була шокована словами актора, адже на зйомках він запевняв її у щирості.

Дівчина наголосила, що життя в наметах і будинках під час проєкту було "справжнім жахом", і додала, що після почутого також хотіла б отримати "просто гонорар". Дар’я не приховувала образи, заявивши, що ненавидить брехню в обличчя.

Даша Романець про інтервʼю Фото: Instagram Даша Романець про інтервʼю Фото: Instagram

Штраф у $5 тисяч і вимога повернути гроші

Не залишилась осторонь і Софія Шамія, яка раніше покинула шоу за власним бажанням. Модель розповіла, що стала єдиною учасницею за всі сезони "Холостяка", яка заплатила штраф — $5 тисяч. Причини, за її словами, змінювалися: від "непрощання з холостяком" до "додаткового знімального дня".

Після заяв Цимбалюка Софія публічно звернулася до СТБ з вимогою повернути їй гроші, зазначивши, що якщо холостяку дозволено відкрито говорити про піар і відсутність почуттів, то й її рішення піти без прощання не мало б каратися фінансово. Також вона додала, що сподівається — жодна дівчина більше не братиме участі в цьому шоу.

Софія Шамія вимагає повернути їй гроші Фото: Threads

Беспалов про "Холостяка"

Блогер Богдан Беспалов повідомив, що, за інформацією від джерела, дотичного до проєкту, після фінального побачення між Тарасом та Настею був інтим. Продюсери були в курсі цієї ситуації й навіть намагалися вплинути на його рішення — переконували змінити вибір або ж узагалі нікого не обирати, аби пом’якшити фінал для дівчини. Зокрема, після фіналу Цимбалюк мав інтим також і з Надін, однак пара не залишилась разом.

Скандал після фіналу

Інтерв’ю Тараса Цимбалюка фактично поставило під сумнів саму ідею романтичного реаліті. Реакція учасниць показала, що для багатьох з них проєкт був значно серйознішим, ніж "капсульна історія", про яку говорить актор. Скандал навколо "Холостяка-14" продовжує набирати обертів. У соцмережах користувачі висловлюють свої враження від сезону.

