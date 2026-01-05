Невідома версія "Холостяка": колишня редакторка каналу зробила заяву (фото)
Світлана Кострикіна, яка називає себе колишньою редакторкою телеканалу "СТБ", написала в соціальній мережі свою версію зйомок проєкту "Холостяк", розкривши чимало інсайдів та неприємних подробиць.
Телевізійниця опублікувала кілька дописів у Threads, "влізши у дискусію" щодо того, як знімаються реаліті та як творці проєкту спершу маніпулюють учасниками, а потім — історією на монтажі.
"Про роль психологів: хоч серед них і були чудові спеціалісти, але зустрічались і відверті психопати, що вважали учасників "обриганами" і вміло тисли на їхні травми заради потрібної реакції. Про байдужість до долі учасників після ефіру — "самі ж хотіли в тєлік", — пише Світлана у вітці Threads.
Вона стверджує, що прийшла на "СТБ" у 2012-му, бувши "наївною дівчинкою з вірою в прекрасне", а п’ять років потому звільнилась, бо "вигоріла".
Зробила помилку
"Досі думаю, що зробили помилку, написавши свою "Мертву живу воду" як детектив. Треба було прибрати розслідування, натомість додати правдивих закадрових історій:
- як учасниця намагалась накласти на себе руки після ефіру… побачивши, під яким кутом показали її історію. Керівництво було дуже занепокоєне, бо фінал ще не відзняли;
- про знімальну групу, що чергувала, щоб відзняти останні хвилини термінально хворого учасника;
- про те, як учасниць переконували, що їхня зайва вага точно змусить чоловіка шукати стрункішу деінде (щоб мотивувати худнути);
- про те, як до робочих обов’язків входило "стати подружкою учасників", щоб дізнаватися всі секрети та використовувати їх так, як потрібно;
- про нескінченні суди", — розповідає Кострикіна.
Позитивні моменти
За словами колишньої редакторки, попри те, було і дещо хороше.
"На медичному проєкті справді безкоштовно допомогли багатьом людям, що ніколи не змогли б дозволити собі недешеве лікування. Ціною розказаних на всю країну вразливих моментів, так. А професійно написані й змонтовані історії дають глядачам змогу відволіктися від життєвих проблем, обговорюючи, хто стерво, а хто терпіла (спойлер: невідомо, бо змонтувати можна майже що завгодно з чого завгодно). Не вважаю реаліті однозначним злом, але, мабуть, ніхто з учасників, підписуючи контракт, не знає, на що саме погоджується", — додає вона.
Працюють закони жанру
Авторка резюмує, що так працюють закони жанру, але їй щиро шкода людей, які потрапили у пастку.
"Я справді співчуваю тим, хто бачить на екрані ніби й себе — але геть не те, що відбувалося насправді. І не має змоги нікому нічого пояснити, адже для всіх глядачів саме це і є справжньою версією подій. Такий собі газлайтинг на рівні країни. І про це не попереджають, як і про все те, що відбуватиметься на зйомках. Бо якби попереджали, шоу би не було", — підсумувала Світлана.
