Невідома версія "Холостяка": колишня редакторка каналу зробила заяву (фото)

Світлана Кострикіна, яка називає себе колишньою редакторкою телеканалу "СТБ", написала в соціальній мережі свою версію зйомок проєкту "Холостяк", розкривши чимало інсайдів та неприємних подробиць.

Телевізійниця опублікувала кілька дописів у Threads, "влізши у дискусію" щодо того, як знімаються реаліті та як творці проєкту спершу маніпулюють учасниками, а потім — історією на монтажі.

"Про роль психологів: хоч серед них і були чудові спеціалісти, але зустрічались і відверті психопати, що вважали учасників "обриганами" і вміло тисли на їхні травми заради потрібної реакції. Про байдужість до долі учасників після ефіру — "самі ж хотіли в тєлік", — пише Світлана у вітці Threads.

Світлана Кострикіна розповіла про шоу "Холостяк" Фото: Threads

Вона стверджує, що прийшла на "СТБ" у 2012-му, бувши "наївною дівчинкою з вірою в прекрасне", а п’ять років потому звільнилась, бо "вигоріла".

Зробила помилку

"Досі думаю, що зробили помилку, написавши свою "Мертву живу воду" як детектив. Треба було прибрати розслідування, натомість додати правдивих закадрових історій:

як учасниця намагалась накласти на себе руки після ефіру… побачивши, під яким кутом показали її історію. Керівництво було дуже занепокоєне, бо фінал ще не відзняли;

про знімальну групу, що чергувала, щоб відзняти останні хвилини термінально хворого учасника;

про те, як учасниць переконували, що їхня зайва вага точно змусить чоловіка шукати стрункішу деінде (щоб мотивувати худнути);

про те, як до робочих обов’язків входило "стати подружкою учасників", щоб дізнаватися всі секрети та використовувати їх так, як потрібно;

про нескінченні суди", — розповідає Кострикіна.

Позитивні моменти

За словами колишньої редакторки, попри те, було і дещо хороше.

"На медичному проєкті справді безкоштовно допомогли багатьом людям, що ніколи не змогли б дозволити собі недешеве лікування. Ціною розказаних на всю країну вразливих моментів, так. А професійно написані й змонтовані історії дають глядачам змогу відволіктися від життєвих проблем, обговорюючи, хто стерво, а хто терпіла (спойлер: невідомо, бо змонтувати можна майже що завгодно з чого завгодно). Не вважаю реаліті однозначним злом, але, мабуть, ніхто з учасників, підписуючи контракт, не знає, на що саме погоджується", — додає вона.

Зйомки шоу "Холостяк" Фото: СТБ

Працюють закони жанру

Авторка резюмує, що так працюють закони жанру, але їй щиро шкода людей, які потрапили у пастку.

"Я справді співчуваю тим, хто бачить на екрані ніби й себе — але геть не те, що відбувалося насправді. І не має змоги нікому нічого пояснити, адже для всіх глядачів саме це і є справжньою версією подій. Такий собі газлайтинг на рівні країни. І про це не попереджають, як і про все те, що відбуватиметься на зйомках. Бо якби попереджали, шоу би не було", — підсумувала Світлана.

