Неизвестная версия "Холостяка": бывшая редактор канала сделала заявление (фото)

Светлана Кострыкина, которая называет себя бывшим редактором телеканала "СТБ", написала в социальной сети свою версию съемок проекта "Холостяк", раскрыв немало инсайдов и неприятных подробностей.

Телевизионщица опубликовала несколько постов в Threads, "влезши в дискуссию" о том, как снимаются реалити и как создатели проекта сначала манипулируют участниками, а затем — историей на монтаже.

"О роли психологов: хоть среди них и были замечательные специалисты, но встречались и откровенные психопаты, которые считали участников "обрыганами" и умело давили на их травмы ради нужной реакции. О равнодушии к судьбе участников после эфира — "сами же хотели в телик", — пишет Светлана в ветке Threads.

Светлана Кострыкина рассказала о шоу "Холостяк" Фото: Threads

Она утверждает, что пришла на "СТБ" в 2012-м, будучи "наивной девочкой с верой в прекрасное", а пять лет спустя уволилась, потому что "выгорела".

Сделала ошибку

"До сих пор думаю, что сделали ошибку, написав свою "Мертвую живую воду" как детектив. Надо было убрать расследование, зато добавить правдивых закадровых историй:

как участница пыталась покончить с собой после эфира... увидев, под каким углом показали ее историю. Руководство было очень обеспокоено, потому что финал еще не отсняли;

о съемочной группе, которая дежурила, чтобы снять последние минуты терминально больного участника;

о том, как участниц убеждали, что их лишний вес точно заставит мужчину искать более стройную в другом месте (чтобы мотивировать худеть);

о том, как в рабочие обязанности входило "стать подружкой участников", чтобы узнавать все секреты и использовать их так, как нужно;

о бесконечных судах", — рассказывает Кострыкина.

Положительные моменты

По словам бывшего редактора, несмотря на все это, было и кое-что хорошее.

"На медицинском проекте действительно бесплатно помогли многим людям, которые никогда не смогли бы позволить себе недешевое лечение. Ценой рассказанных на всю страну уязвимых моментов, да. А профессионально написанные и смонтированные истории позволяют зрителям отвлечься от жизненных проблем, обсуждая, кто стерва, а кто терпела (спойлер: неизвестно, потому что смонтировать можно почти что угодно из чего угодно). Не считаю реалити однозначным злом, но, видимо, никто из участников, подписывая контракт, не знает, на что именно соглашается", — добавляет она.

Съемки шоу "Холостяк" Фото: СТБ

Работают законы жанра

Автор резюмирует, что так работают законы жанра, но ей искренне жаль людей, которые попали в ловушку.

"Я действительно сочувствую тем, кто видит на экране вроде и себя — но совсем не то, что происходило на самом деле. И не имеет возможности никому ничего объяснить, ведь для всех зрителей именно это и является настоящей версией событий. Такой себе газлайтинг на уровне страны. И об этом не предупреждают, как и обо всем том, что будет происходить на съемках. Потому что если бы предупреждали, шоу бы не было", — подытожила Светлана.

