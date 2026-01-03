Бывшая Тараса Цимбалюка заговорила об их отношениях: "Мне бы хотелось" (фото)

Дизайнер Светлана Готочкина призналась, что они с главным героем 14-го сезона реалити "Холостяк" Тарасом Цимбалюком не вместе, хотя несколько раз сходились и расходились за последний год.

Светлана решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. Многих интересовала ее история с Цимбалюком.

Или вместе Готочкина и Цимбалюк?

Готочкина написала, что они с Тарасом больше не вместе, несмотря на слухи в сети о примирении. Впрочем, несколько раз за последний год они сходились и расходились.

"Но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни. Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные, и все", — написала бизнес-вумен.

Відео дня

Готочкина отметила, что прекрасно относится к актеру. Они даже поддерживают дружеские отношения.

"Ну точнее мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит. Но, думаю, это все дело времени", — написала бывшая Тараса.

Светлана Готочкина ответила, вместе ли она с Цимбалюком Фото: Instagram

Кроме того, дизайнер ответила на вопрос о своей личной жизни сейчас. Больше она не хочет делиться такими подробностями публично.

"Поэтому, в отношениях я или нет, вы увидите, только когда у меня будет свадьба", — написала женщина.

Светлана Готочкина ответила на вопросы о личной жизни Фото: Instagram

Цимбалюк и Готочкина: что известно об их романе

Актер и герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной с 2022 года. Пара официально не сообщала о разрыве. Это стало точно известно, когда весной 2025 года анонсировали новый сезон "Холостяка" с актером в главной роли.

После завершения проекта Цимбалюк принял участие в ее показе, из-за чего начали поговаривать, что они до сих пор вместе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тарас Цимбалюк впервые публично отреагировал на слухи об отношениях со Светланой Готочкиной.

В финале романтического реалити "Холостяк" главный герой Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14-го сезона стала Надин Головчук.

Кроме того, актер поехал встречать Новый 2026 год в Буковель. Там ему неожиданно составила компанию финалистка проекта Анастасия Половинкина.