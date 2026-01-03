Колишня Тараса Цимбалюка заговорила про їхні стосунки: "Мені б хотілося" (фото)

Дизайнерка Світлана Готочкіна зізналася, що вони з головним героєм 14-го сезону реаліті "Холостяк" Тарасом Цимбалюком не разом, хоча кілька разів сходилися і розходилися за останній рік.

Світлана вирішила відповісти на запитання підписників в Instagram. Багатьох цікавила її історія з Цимбалюком.

Чи разом Готочкіна і Цимбалюк?

Готочкіна написала, що вони з Тарасом більше не разом, попри чутки в мережі про примирення. Втім, кілька разів за останній рік вони сходилися і розходилися.

"Але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час одне одного і краще нам йти далі окремо по життю. Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні, і все", — написала бізнесвумен.

Готочкіна наголосила, що чудово ставиться до актора. Вони навіть підтримують дружні стосунки.

"Ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить. Але, думаю, це все справа часу", — написала колишня Тараса.

Світлана Готочкіна відповіла, чи разом вона з Цимбалюком Фото: Instagram

Крім того, дизайнерка відповіла на запитання про своє особисте життя наразі. Більше вона не хоче ділитися такими подробицями публічно.

"Тому, у стосунках я чи ні, ви побачите, тільки коли в мене буде весілля", — написала жінка.

Світлана Готочкіна відповіла на запитання про особисте життя Фото: Instagram

Цимбалюк і Готочкіна: що відомо про їхній роман

Актор та герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк був у стосунках зі Світланою Готочкіною з 2022 року. Пара офіційно не повідомляла про розрив. Це стало точно відомо, коли навесні 2025 року анонсували новий сезон "Холостяка" з актором у головній ролі.

Після завершення проєкту Цимбалюк взяв участь у її показі, через що почали подейкувати, що вони досі разом.

