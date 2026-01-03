Переможниця "Холостяка" розповіла, чому хотіла піти з проєкту (фото)

Переможниця 14-го сезону шоу "Холостяк" Надін Головчук зізналася, як важко переживала період після проєкту. Обраниця Тараса Цимбалюка подякувала тим, хто щиро її підтримав.

Модель з Хмельницього не знала, як досвід, отриманий на проєкті, може відобразитися на ній. Надін каже, що завжди знала про свою силу, але часом хоче дозволити собі бути слабкою.

Переможниця "Холостяка" зробила заяву

"І я втомилась, як і будь-яка сильна дівчина чи жінка. Мені потрібна була підтримка — і зараз теж. Я не отримала її від людей, які створювали "прекрасне шоу", які брали в ньому участь", — написала Головчук.

Вона почувається здивованою, спустошеною і розгубленою. Ексобраниця актора ніколи не думала, що вогонь в її очах "може зникнути за одну мить".

"Я не намагалась зрозуміти, що від мене вимагається, і чому так чи інакше вчиняли зі мною. І не розуміла. Чому моя прямолінійність та щирість сприймалися за гру. Чому моє чітке "ні" було для багатьох тригером. Чому мої "колючки" не пояснювали мою беззахисність та поведінку", — зазначила хмельничанка.

Надін додала, що не почувалась у безпеці на зйомках реаліті, не довіряла дівчатам і команді "Холостяка".

Тарас Цимбалюк та Надін Головчук Фото: Instagram

Хотіла піти з проєкту

"Я багато чого дізналась після проєкту, а ще більше побачила в шоу. Зрозуміла, для кого і коли були створені певні "фішки". Хотіла сховатись від усього світу, але не могла, бо не могла себе захистити", — написала дівчина.

Колишня дівчина Тараса Цимбалюка наголосила, що їй часто доводилося переступати через себе, втрачати свободу і бути залежною від когось. Ба більше, вона хотіла піти з проєкту, але їй не дали цього зробити.

"Дякую всім, хто розвернувся й удає у своїх соцмережах, "ніби їм не все одно", — написала модель.

Надін наголосила, що ніколи не була ідеальною і не прагне цього.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У фіналі романтичного реаліті "Холостяк" Тарас Цимбалюк зробив свій остаточний вибір — переможницею 14-го сезону стала модель з Хмельницього Надін Головчук. Втім, на пост-шоу стало відомо, що вони вже розійшлися.

Актор поїхав зустрічати Новий 2026 рік до Буковелю. Там йому несподівано склала компанію фіналістка проєкту Анастасія Половинкіна.

Крім того, Світлана Готочкіна зізналася, що вони з Тарасом Цимбалюком не разом, хоча кілька разів сходилися і розходилися за останній рік.