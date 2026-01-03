Победительница "Холостяка" рассказала, почему хотела уйти из проекта (фото)

Победительница 14-го сезона шоу "Холостяк" Надин Головчук призналась, как тяжело переживала период после проекта. Избранница Тараса Цимбалюка поблагодарила тех, кто искренне ее поддержал.

Модель из Хмельницкого не знала, как опыт, полученный на проекте, может отразиться на ней. Надин говорит, что всегда знала о своей силе, но порой хочет позволить себе быть слабой.

Победительница "Холостяка" сделала заявление

"И я устала, как и любая сильная девушка или женщина. Мне нужна была поддержка — и сейчас тоже. Я не получила ее от людей, которые создавали "прекрасное шоу", которые принимали в нем участие", — написала Головчук.

Она чувствует себя удивленной, опустошенной и растерянной. Экс-избранница актера никогда не думала, что огонь в ее глазах "может исчезнуть в один миг".

"Я не пыталась понять, что от меня требуется, и почему так или иначе поступали со мной. И не понимала. Почему моя прямолинейность и искренность воспринимались как игра. Почему мое четкое "нет" было для многих триггером. Почему мои "колючки" не объясняли мою беззащитность и поведение", — отметила хмельничанка.

Відео дня

Надин добавила, что не чувствовала себя в безопасности на съемках реалити, не доверяла девушкам и команде "Холостяка".

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук Фото: Instagram

Хотела уйти из проекта

"Я многое узнала после проекта, а еще больше увидела в шоу. Поняла, для кого и когда были созданы определенные "фишки". Хотела спрятаться от всего мира, но не могла, потому что не могла себя защитить", — написала девушка.

Бывшая девушка Тараса Цимбалюка отметила, что ей часто приходилось переступать через себя, терять свободу и быть зависимой от кого-то. Более того, она хотела уйти из проекта, но ей не дали этого сделать.

"Спасибо всем, кто развернулся и делает вид в своих соцсетях, "будто им не все равно", — написала модель.

Надин подчеркнула, что никогда не была идеальной и не стремится к этому.

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В финале романтического реалити "Холостяк" Тарас Цимбалюк сделал свой окончательный выбор — победительницей 14-го сезона стала модель из Хмельницкого Надин Головчук. Впрочем, на пост-шоу стало известно, что они уже разошлись.

Актер поехал встречать Новый 2026 год в Буковель. Там ему неожиданно составила компанию финалистка проекта Анастасия Половинкина.

Кроме того, Светлана Готочкина призналась, что они с Тарасом Цимбалюком не вместе, хотя несколько раз сходились и расходились за последний год.