Скандал вокруг "Холостяк-14": Цимбалюк дал интервью и откровенно рассказал о проекте — все детали и слухи

После финала 14-го сезона шоу "Холостяк" главный герой — украинский актер Тарас Цимбалюк — впервые откровенно высказался об участии в проекте. Его признания, сделанные в интервью YouTube-каналу OKAY EVA, вызвали волну возмущения среди участниц реалити и вызвали громкий резонанс в соцсетях.

Фокус рассказывает о 14 сезоне "Холостяка", заявлениях Цымбалюка после выхода постшоу, реакции участниц, а также эксклюзивные новости от блогера Беспалова об интиме на проекте.

"Мне было безразлично, кто уйдет"

В интервью Цимбалюк признался, что во время съемок не испытал сильных чувств ни к одной из участниц, а работал за гонорар, как в кино. По его словам, когда на проекте осталась финальная тройка, он даже советовался с продюсерами, ведь находился в "тупике".

Актер подчеркнул, что не планировал строить реальные отношения и воспринимал шоу как "капсульную историю". Единственной участницей, перед которой он несколько раз извинился, стала менеджер Анастасия Половинкина — из-за ее искренних чувств и эмоциональной реакции.

Відео дня

Также Цимбалюк заявил, что еще до старта съемок обсуждал с командой СТБ типаж женщин, которые ему нравятся, однако канал, по его словам, "полностью проигнорировал" эти пожелания.

Участницы ответили резко

После выхода интервью публично отреагировала Дарья Романец — участница 14 сезона. В своих сторис она призналась, что была шокирована словами актера, ведь на съемках он уверял ее в искренности.

Девушка подчеркнула, что жизнь в палатках и домах во время проекта была "настоящим ужасом", и добавила, что после услышанного также хотела бы получить "просто гонорар". Дарья не скрывала обиды, заявив, что ненавидит ложь в лицо.

Даша Романец об интервью Фото: Instagram Даша Романец об интервью Фото: Instagram

Штраф в $5 тысяч и требование вернуть деньги

Не осталась в стороне и София Шамия, которая ранее покинула шоу по собственному желанию. Модель рассказала, что стала единственной участницей за все сезоны "Холостяка", которая заплатила штраф — $5 тысяч. Причины, по ее словам, менялись: от "непрощания с холостяком" до "дополнительного съемочного дня".

После заявлений Цимбалюка София публично обратилась к СТБ с требованием вернуть ей деньги, отметив, что если холостяку разрешено открыто говорить о пиаре и отсутствии чувств, то и ее решение уйти без прощания не должно было бы наказываться финансово. Также она добавила, что надеется — ни одна девушка больше не будет участвовать в этом шоу.

София Шамия требует вернуть ей деньги Фото: Threads

Беспалов о "Холостяке"

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что, по информации от источника, имеющего отношение к проекту, после финального свидания между Тарасом и Настей был интим. Продюсеры были в курсе этой ситуации и даже пытались повлиять на его решение — убеждали изменить выбор или вообще никого не выбирать, чтобы смягчить финал для девушки. В частности, после финала Цимбалюк имел интим также и с Надин, однако пара не осталась вместе.

Скандал после финала

Интервью Тараса Цымбалюка фактически поставило под сомнение саму идею романтического реалити. Реакция участниц показала, что для многих из них проект был значительно серьезнее, чем "капсульная история", о которой говорит актер. Скандал вокруг "Холостяка-14" продолжает набирать обороты. В соцсетях пользователи высказывают свои впечатления от сезона.

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Светлана Кострыкина, которая называет себя бывшим редактором телеканала "СТБ", написала в социальной сети свою версию съемок проекта "Холостяк", раскрыв немало инсайдов и неприятных подробностей.

Победительница 14-го сезона шоу "Холостяк" Надин Головчук призналась, как тяжело переживала период после проекта. Избранница Тараса Цимбалюка поблагодарила тех, кто искренне ее поддержал.

Кроме того, избранница "Холостяка" в 14 сезоне призналась, что жалеет о победе.